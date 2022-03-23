Украина пытает россиян по примеру ЦРУ. ВСУ ждет достойное наказание

Бойцы украинской армии обращаются с захваченными в плен солдатами ВС РФ по примеру сотрудников ЦРУ. Согласно последней информации, они годами пытали пленного кувейтца, которого подозревали в причастности к терактам 11 сентября. При этом в России к сдавшимся в плен отношение другое — об этом рассказывают сами солдаты ВСУ. Эксперты уверены, что после окончания спецоперации пленные бойцы украинской армии будут искупать преступления, восстанавливая разрушенные города.

Согласно недавно рассекреченным документам правительства США, на протяжении нескольких лет американские военные пытали гражданина Кувейта Аммара аль-Балучи и использовали его в качестве живого тренажера для отработки силовых методов дознания.

Аль-Балучи подозревали в причастности к организации терактов 11 сентября 2001 года, когда самолеты, захваченные террористами из Аль-Каиды (террористическая организация, запрещена на территории России), врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Кувейтец был племянником предполагаемого организатора терактов Халеда Шейха Мохаммеда, сообщила газета The Guardian.

По данным рассекреченных документов, ЦРУ не только пыталось получить от аль-Балучи необходимую информацию, но и использовало его для отработки пыточных техник среди сотрудников. В результате этих действий пленный получил тяжелые повреждения мозга, но никаких полезных сведений так и не предоставил.

Украинские военные, по словам их сдавшихся в плен братьев по оружию, тоже не гнушаются пытками. К примеру, боец ВСУ Андрей Хомик признался, что над российскими солдатами на Украине издеваются. А на базе запрещенных националистических батальонов даже находили специальные пыточные камеры.

Другой подход

Военный журналист Алексей Борзенко подчеркнул, что на самом деле существуют международные законы о военнопленных, которые определяют, каким должно быть отношение к ним.

«Их обязательно нужно кормить, создать санитарные условия, условия проживания. На каком-то этапе, конечно, [попавших в плен украинских бойцов] отпустят. Но уже после того, как будут четко знать, что они не вернутся в ВСУ и не пойдут воевать снова», — сказал он.

Сейчас украинские военнопленные подтверждают, что отношение к ним в России полностью соответствует всем нормам международного законодательства. Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал рассказ одного из пленных. Он рассказал, что был ранен, российские военные оказали ему медицинскую помощь еще в полевых условиях, а затем доставили в госпиталь.

«На территории России идеальное трехразовое горячее питание, хорошее отношение и полное медицинское обслуживание — от таблеток до уколов. <…> Товарищам по теробороне хочу передать, что миф про зверства русских солдат можно выкинуть из головы», — сказал он.

О человеческом отношении к сдавшимся в плен украинским бойцам рассказывали и другие люди. Причем в начале спецоперации сдававшихся в плен с украинской стороны отпускали, подчеркнул Борзенко. Но поскольку они возвращались на подконтрольные киевскому режиму территории, их снова принудительно демобилизовывали.

«И когда они попадали в плен во второй раз, им говорили: „Ребят, ну вы же бумагу подписали, что не будете воевать“. Они отвечали: „А что мы можем сделать? Нас насильно погнали воевать“», — объяснил Борзенко.

Искупить вину

Военный историк Юрий Кнутов добавил, что первым делом, когда противник попадает в плен, его допрашивают, чтобы выяснить, какой информацией владеет человек. После этого ведутся следственные действия, чтобы исключить участие пленного в военных преступлениях.

«Есть разные категории военнопленных. Одно дело, если человек пошел по приказу или был мобилизован, находился на позициях, может, стрелял, но особого ущерба не нанес. Совсем другая ситуация, если человек идейный, со своим убеждением воюет с Россией. Это совсем другая форма ответственности», — подчеркнул он.

В дальнейшем, по словам историка, часть пленных могут отправить на родину, но только после того, как станет ясно наверняка, что их не принудят снова отправиться на линию фронта. Остальных же привлекут к работам по восстановлении разрушенных территорий — такая практика выработалась еще со времен сирийской операции, добавил Кнутов.

«Тех, кто не запятнал себя, вернули в Сирию, к себе домой. Там они занимаются гражданской жизнью, работают, восстанавливают города. А преступников в принудительном порядке ставят на восстановление важных объектов, которым нанесен серьезный ущерб. То есть то же, чем занимались немецкие пленные после Великой Отечественной войны: преступники восстанавливают то, что разрушили», — заключил он.