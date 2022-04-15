ВСУ воюет оружием, которому 50 лет

Данные, которые приводит Министерство обороны РФ по уничтожению командных пунктов, а также пунктов управления складов украинских военных, говорят о том, что результат достигается, отметил военный историк Юрий Кнутов. Вооруженные силы Украины, по его словам, находятся в тяжелом положении, если они вынуждены использовать средства, которым порядка 50 лет. Далее — прямая речь собеседника «360».

Киевский режим хотел вывести гидроэлектростанцию, устроить катастрофу и фактически отсутствие электроэнергии было бы в целом районе. Здесь преследовались цели, как военные, так и гуманитарные. Очень много Зеленский любит рассуждать о том, как на территориях, подконтрольных России или ЛДНР люди плохо живут, но на самом деле вообще-то к тому, чтобы люди плохо жили, в первую очередь, руку прикладывает киевский нацистский режим.

Возьмем данные хотя бы начала недели или конца недели, то есть неделю назад, семь дней назад примерно. Там будут цифры такие звучать: где-то за день было уничтожено порядка 30-40 объектов, сегодня цифра 200 с лишним объектов. То есть мы видим рост интенсивности ударов, которые наносят наши вооруженные силы.

Минимально подвергать опасности жизни солдат, и максимально уничтожать противника с помощь технических средств: ракет, артиллерии управляемых снарядов высокоточных, беспилотников и других средств поражения, также нашей авиацией воздушно-космических сил. И те цифры, которые приводит Министерство обороны по уничтожению командных пунктов, пунктов управления складов, они говорят то, что результат достигается.

Советское оружие и истощение запасов

Буквально вчера был уничтожен последний нефтеперерабатывающий завод на Украине, работающий. Топливо, бензин для танков, для машин, для военных автомобилей, бронетранспартеров там будет производить не на чем. Его можно будет только теперь возить из Польши, но много его не навозишь, потому что мы точно также можем уничтожать эти составы железнодорожные с топливом, это первый момент.

Второй момент, по беспилотникам очень интересные данные прозвучали. Был сбит, уничтожен, беспилотник «Рейс» — это разработчик компания «Туполев», это еще советская разработка. Мы помним еще скандальную ситуацию, когда один такой беспилотник улетел на территорию Болгарии, если не ошибаюсь, а второй — в Венгрию.

Это, в общем-то, говорит о том, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении, если они вынуждены использовать подобного рода средства, которым лет 50 наверное. То есть вообще-то место они должны занимать в музеях, а не в Вооруженных силах Украины.

То что нам показывали пленных, говорит о том, регулярная армия Украины, как таковая, сейчас осталась лишь в одном месте — на Донбассе, то есть непосредственно линия соприкосновения, Донецкий выступ, который нам на картах всегда рисуют и говорят, что если мы его уничтожим, то в принципе перелом настанет достаточно принципиальный и серьезный. Я с этим абсолютно согласен.