ВСУ: плачевный вид с тыла

Система тылового обеспечения ВСУ на сегодняшний день уже почти полностью уничтожена, заявил в эфире «360» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков. В качестве одного из последних показательных примеров этого эксперт напомнил о зачистке украинского склада оружия и боеприпасов под Харьковом. Его общая площадь составляла несколько сотен гектаров.

Далее — прямая речь.

Существуют разные типы складов. Склады оперативного уровня или стратегического уровня можно определить, посчитать, потому что они находятся в конкретных стационарных сооружениях, их можно выявить.

Что касается складов тактических соединений, то они могут формироваться буквально на поляне в явочном порядке: [иными словами, ] прибыли группы машин, разгрузили, сложили оружие, боеприпасы — и все. Такие склады, как правило, в основном и уничтожаются. Они выявляются силами разведки, после чего по ним наносится удар.

Склады оперативного и стратегического тыла в основном уже все уничтожены. Поэтому эти [склады тактических соединений] сейчас тоже формируются главным образом в стационарных сооружениях уже, как говорится, случайного типа. То есть это могут быть и производственные здания, а может быть и [склад] просто в поле.

Вот недавно в Харьковской области взяли склад оружия и боеприпасов общей площадью несколько сотен гектаров. Представляете, что это такое? Тысячи тонн боеприпасов и всего остального. И вот как показывали, значительная часть лежит просто под открытым небом. Это как раз говорит о том, что система тылового обеспечения в классическом виде для ВСУ уничтожена.