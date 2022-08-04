ВСУ обстреляли Донецк в день прощания с легендарной Корсой. Главное

Утром 4 августа ВСУ обстреляли центр Донецка. Известно как минимум о шести погибших и десятках раненых. Кадры последствий прилета украинских снарядов в мирный город, где проходило прощание с героиней Донбасса Ольгой Качурой, уже разлетелись по Сети.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили как минимум пять снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району города в 10:20 и 10:28, а полтора часа спустя — в 11:52 — еще три снаряда того же калибра.

Целью ударов, предположительно, был Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, где проходило прощание с полковником Ольгой Качурой с позывным Корса. Власти города перенесли траурное мероприятие на более позднее время из-за утренних обстрелов.

Также снаряды попали в отель «Донбасс Палас». По данным «Известий», там погиб один человек, есть раненые. Военкор Денис Григорюк рассказал «360», что на момент обстрела возле театра находились десятки людей, которые пришли попрощаться с Корсой.

«Упало прямо рядом с Донбасс Оперой, перед закусочной. Вокруг театра прилетело порядка четырех снарядов. Массовых жертв удалось избежать, так как улицу Артема перекрыли из-за церемонии прощания с Корсой», — объяснил Григорюк.

Сейчас известно как минимум об одном погибшем у здания отеля «Донбасс Палас» по улице Артема, недалеко от театра оперы и балета. Один снаряд попал прямо в здание гостиницы, где, по словам Григорюка, часто размещаются иностранцы, в том числе и представители зарубежной прессы.

Второй снаряд упал перед подземным переходом, в котором укрывались десятки людей.

К несчастью, одна девушка оказалась прямо в эпицентре обстрела, она проходила мимо угла гостиницы ровно в тот момент, когда прилетел украинский снаряд — по моим примеркам, калибром не менее 122 миллиметров Денис Григорюк.

От обстрелов также пострадали жилые дома на проспекте Ильича в Ворошиловском районе Донецка. Один из снарядов попал в котельную дома 8а, сообщил Telegram-канал «Типичный Донецк».

Прилет был и в Киевский район города, там также пострадали жилая застройка и здание администрации. Аналогичная ситуация сложилась в Ленинском районе, где снаряды упали на дома по улице Пухова. О жертвах там не сообщается.

Еще один удар ВСУ нанесли по территории исправительной колонии на улице Сусанина в Донецке. Один заключенный скончался, еще два человека получили ранения.

Также известно, что вместе со снарядами ВСУ сбросили на Донецк кассеты с запрещенными противопехотными минами «Лепесток», которые замаскированы под листву, из-за чего плохо видны в траве и на земле. Они разрываются от нажатия.

Сознательный террор

По мнению Григорюка, причины обстрела театра оперы и балета в Донецке очевидны: украинская сторона хотела ликвидировать политическое руководство республики, которое всегда приходит на торжественные прощания с героями ДНР, а также запугать гражданское население, устроив массовый террор.

«О том, как в Донбассе прощаются с героями, знают все. Корса была далеко не первой погибшей героиней. Такие же церемонии прощания были и у Моторолы, и у Гиви, и у Александра Захарченко, и у Вохи. О том, что люди будут собираться у оперного театра, было известно заранее, это было очевидно и предсказуемо», — подчеркнул военкор.

Хотели не только убить большое количество людей — это то, что называется террором, запугиванием, — но еще и ликвидировать руководство республики. Это очередное военное преступление Украины Денис Григорюк.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил в беседе с «360», что обстрел Донецка лишний раз свидетельствует о террористическом характере киевского режима.

Дальнейшее расследование событий 4 августа может подтвердить и преступность действий военно-политического руководства США, которое дает разрешение на такие обстрелы мирных объектов.

«Важно понимать, что когда будут доказаны факты использования HIMARS для обстрелов этих мирных объектов, это будет свидетельствовать, что обстрелы санкционированы военно-политическим руководством США», — подчеркнул он.

Ярошенко напомнил, что любое применение американских РСЗО HIMARS не может произойти без согласия руководства США.

«Поэтому когда мы видим, что из HIMARS отстреляли мирные объекты, надо понимать, что они были санкционированы Штатами, что они имели возможность отменить те или иные цели, но они этого не сделали, а значит, дали санкцию на убийство мирных жителей. Это доказывает преступность военно-политического руководства США, которое для достижения целей не остановится ни перед чем», — подчеркнул Ярошенко.