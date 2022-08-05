ВСУ мстят мирным жителям Донбасса

ВСУ продолжают активно обстреливать Донецк. Украинская сторона интенсивно бьет по социальной инфраструктуре: больница, роддом, железнодорожный вокзал. При этом страдает мирное население. Украинский политик и управленец Владимир Олейник уверен, что ВСУ уже давно оставили надежду вернуть Донбасс себе и уничтожают его жителей из мести. Они не могут забыть, что люди не покорились нацистской власти.

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Жителям РФ и Донбасса не понять логику ВСУ

Нам с вами это сложно понять, пока мы не станем на место этих негодяев, хотя бы мысленно. Во-первых, это люди, которые вряд ли измеряют происходящее человеческими вещами. Сейчас смотрю очень много роликов с Украины, где дети выкрикивают лозунги. Причем детям всего по 10-12 лет. И здесь кричалки… В них — нецензурные лозунги, брань, проклятия. При этом я не видел ни одного подобного видео с участием детей Донбасса, который ВСУ обстреливают с 2014 года. Они иначе воспитаны.

Те же украинские журналисты говорят, что нужно убивать детей, семьи летчиков. Ни одного такого призыва со стороны журналистов и жителей Донбасса, хотя их убивают восемь лет, я не слышал. И ведь первый обстрел был… Просто самолетом по администрации, где погибли женщины и дети… Мы другие Владимир Олейник.

Если понимаешь, с кем имеешь дело, то догадываешься, что это просто месть. У нас другое, у нас — возмездие. А у них — месть, за то, что не подчинились, не поддержали пронацистскую власть. Точно знаю, что лично я давал бы воду и все, что нужно, Крыму. Только украинская сторона может не давать воду, при этом утверждая, что там находятся ее люди.

Украина пытается посеять панику среди мирных жителей

Украинские власти пытаются посеять панику, поднять градус социального напряжения, чтобы никто не выходил на улицу, чтобы максимально взорвать ситуацию. Других причин обстрелов мирного населения я назвать не могу. Но они не понимают, что люди уже видят, с кем они связались.

Обстрелы не дают никаких преимуществ с точки зрения военной стратегии. Разве сжигая Хатынь запугали партизан? Разве прекратилось сопротивление? Где-то найдете примеры, чтобы армия СССР применяла такие методы, прикрывалась мирным населением? ВСУ другие, это нелюди, которые совершают преступления Владимир Олейник.

Все время пытаюсь встать на их место, чтобы понять, в чем логика. Но я даже не могу представить, чтобы у нас мог бы появиться кто-то подобный советнику главы офиса Владимира Зеленского Алексею Арестовичу. Он ведь прямо заявил, что идеология украинских властей — врать себе и другим. Они неадекватные.

Они думали, что не дадут воду Крыму и его жители приползут на коленях… Так они мыслят. И здесь не надо удивляться. Они почему-то считают, что за кусок хлеба или за деньги все люди готовы всех сдать. Но нет. Многим не чужды материальные блага, но на первом месте — все же вера.

Сейчас, чтобы остановить удары по мирным, России стоит ударить по центрам принятия решений. Если президент Украины Владимир Зеленский говорит, что ВСУ будут воевать до последнего украинца, а насколько я понимаю, он и есть последний, так давайте начнем с него. И то далеко он не украинец, не его это народ. Ведь роль лидера состоит в том, чтобы выполнить поставленную задачу с минимальными потерями. А этот безумец в угоду американцам пытается противостоять ядерному государству, против которого даже США не посылают своих войска.