Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию в Харьковской области. Это значит, что нарушена сама целостность комплекса противовоздушной обороны Украины. Фактически Россия лишила ВСУ «глаз и ушей». Ветеран боевых действий, эксперт по ОДКБ Роман Насонов рассказал «360», как от этого выиграет РФ, почему у Украины все еще есть самолеты и опасны ли для России «Точки -У».

Далее — прямая речь.

Россия уничтожила «глаза и уши» ВСУ

Подтверждаю, что есть данные от Министерства обороны Российской Федерации, что сбито, уничтожено в районе населенного пункта Гусаровка радиолокационная станция. Результатом данного действия является уничтожение целостности системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля украинских вооруженных формирований. Это не позволяет даже при наличии должного количества средств поражения правильно определить цели и поставить им огневые или стартовые задачи.

Это глаза и ушли. Это нарушает целостность их комплекса противовоздушной обороны Роман Насонов.

Откуда Украина берет самолеты

Самолеты у них берутся из тайных, замаскированных, скрытых ангаров — из тех, которые могли быть еще до начала нашей специальной военной операции. Это первое. Второе — самолеты у них могут браться после того, как они прошли в период активной фазы действий некий ремонт, некое восстановление. И после этого они могут браться.

Третий вариант — они могли длительное время быть, но не было должной подготовки экипажа. Так тоже могло быть. И четвертое — на летающем аппарате могло отсутствовать специальное оборудование, которое могло повысить эффект применения данного самолета.

Источник фото: РИА «Новости»

Также продолжаются поставки соседних недружественных для России стран различных средств вооружения, в том числе и летательных аппаратов. Эти летательные аппараты советского производства, поэтому у стран бывшего Варшавского договора они есть.

Думаю, не так трудно будет в ближайшее время определить источник возникновения данного летательного аппарата и сделать уже некоторые политические корректировки в эту сторону. Это по-любому советские самолеты Роман Насонов.

«Точки-У» не могут остановить Россию и ЛДНР

Наличие «Точек-У» есть у Украины, с запасом. Я предполагаю, что речь о нескольких тысячах. Вопрос — как они распределены, имеется ли достаточное наличие пусковых установок и каковы сроки их использования.

Они («Точки-У») уже достаточно старые. Это советское производство, в Российской Федерации они давно сняты с вооружения. Мы даже часть перепродали странам в Африку. Возможно, они (ВСУ — прим. ред.) каким-то образом даже могли это оружие купить Роман Насонов.

Технические характеристики для данного вида вооружения не очень значимые. Штатные дальность полета — порядка 100 километров. При отдельных доработках можно увеличить ее до 120 километров, поэтому здесь какого-то сверхвооружения нет.

Остановить то или другое продвижение каких-то наших группировок, конечно, данная ракета не может. На открытой местности она может организовать массированный поражение масштабом до шести гектаров. В поле данные потери она может организовать. Но каким-либо образом перенести, изменить ход боя, тем более сражения, конечно, «Точка-У» не может.

Источник фото: РИА «Новости»

С той или иной периодичностью именно пусковые установки выслеживаются и уничтожается. А сами ракеты взлететь без пусковой установки не могут, поэтому главное в этой ситуации — пусковая установка. Это не какая-нибудь шайбочка, которую можно из рогатки выпустить. Нет. Это не детская игрушка, это серьезное вооружение, имеющуюся систему наведения, имеющее систему управления и корректировки огнем. Сама по себе ракета становится непригодной для дальнейшего использования. Я назвал то количество оружия, которое имеется в разной степени укомплектованности.