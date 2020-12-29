Встретить Новый год и не попасть на штраф. Ограничения главной ночи в московском регионе

В этот Новый год в Москве и Подмосковье не будет шумных мероприятий, а кафе и рестораны ночью останутся закрытыми. За нарушения полагаются штрафы. И это далеко не весь список ограничений, за которые потом придется платить.

Массовые мероприятия

В Москве и Подмосковье не будет массовых мероприятий из-за пандемии. При этом гулять людям в Новый год и на праздниках можно.

В Подмосковье до 12 января запретили проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, культурные, досуговые, развлекательные и так далее. В музеи и заповедники вход запрещен только 31 и 1 января. Потом культурные учреждения будут открыты. При этом гулять по территории музейных комплексов можно в любое время.

Имейте в виду: елки будут стоять в разных городских округах, но собираться толпой около них не стоит.

Штраф за участие в массовых мероприятиях составит 30 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей для организаций, которые устроили вечеринку.

Ни в одном городе России, в том числе Москве, нет ограничений на выход на улицу. То есть штрафов за прогулку в большой компании не будет. Однако они могут появиться, если правоохранители увидят в действиях людей признаки массового мероприятия.

На это следует обратить внимание, ведь в новогоднюю ночь сотрудники полиции будут проверять соблюдение социального дистанцирования.

Источник фото: Pixabay

Ограничения в Подмосковье

В Московской области власти не собираются масштабно ужесточать антиковидные меры в период новогодних праздников и в ночь на 1 января. Есть только одно нововведение.

Общепит

С 31 декабря в регионе начинает действовать новая мера. На корпоративы бары, кафе и рестораны могут пускать в зал только людей, которые имеют отрицательный результат теста на коронавирус. Причем он должен быть сделан не ранее чем за три дня до посещения заведения.

В то же время регион готов к гостям и в Новый год, и на праздниках. Почитайте, как Московская область встретит 2021-й.

Что запрещено в Москве

Рестораны и кафе

В Москве до 15 января запрещена работа ресторанов и кафе в ночное время — с 23:00 до 06:00. За нарушение правил ресторанам грозит штраф до 300 тысяч рублей, а посетителям — до 30 тысяч.

Катки

Попасть в новогоднюю сказку в ночь на 1 января не получится. Не будут работать катки и московские парки. При этом днем и вечером они будут открыты. Главное — заранее купить билет онлайн. В кассах они продаваться не будут.

Может быть, это даже хорошо, ведь в московском регионе в Новый год обещают теплую, совсем не зимнюю погоду.

Источник фото: Pixabay

Вечеринки

Ограничения действуют в новогоднюю ночь и на проведение массовых мероприятий. Под этим подразумевается в том числе организация частных вечеринок с кейтерингом и большим количеством гостей. Инициаторы и участники такого праздника потом получат штраф: физические лица — до 30 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Это не значит, что такие вечеринки вообще нельзя проводить. Можно, но с соблюдением всех ограничений: гости должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Снимать средства индивидуальной защиты можно только за столом. Если в первый раз организатора только оштрафуют, то в следующий его компанию закроют на 90 дней.

Между прочим, известный футболист Неймар уже стал объектом ненависти из-за вечеринки, но только в Бразилии. Он собрал, по разным оценкам, от 150 до 500 человек. Из-за этого фанаты посчитали, что он буквально устроил танцы на костях. Ведь в Бразилии с начала пандемии умерли 192 тысячи человек.

Фейерверки

Запускать фейерверки в общественных местах запрещено. Это расценивается как мелкое хулиганство и наказывается штрафом до трех тысяч рублей или административным арестом до 15 суток. Пиротехнику нельзя использовать в помещениях, около объектов культурного наследия, на кладбищах и около взрывоопасных веществ.

Штраф за нарушение — две-три тысячи рублей. Если возник пожар, тогда сумма увеличивается до четырех-пяти тысяч.