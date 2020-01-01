Встретили салютами новое десятилетие. Как праздновали Новый год в разных странах

Жители новозеландского острова Ниуэ отпраздновали Новый год, а это значит, что на всей Земле наступил 2020-й. «360» наблюдал, как встречали новое десятилетие в разных частях мира.

Австралия

Первыми Новый год встретили жители тихоокеанского государства Кирибати, там начали праздновать, когда большинство москвичей еще находились на работе — в 15:00 31 декабря. Спустя всего пару часов Новый год наступил в Австралии.

Фейерверк в Сиднее считают чуть ли не самым впечатляющим в мире. Между тем шоу могли и отменить. Из-за сильных лесных пожаров на юго-востоке страны около четырех тысяч жителей покинули город Маллакуту, который заволокло плотным дымом. Спасатели их забирали по воде и воздуху. Из-за этого в интернете появилась петиция с предложением отменить празднования в Сиднее в знак солидарности с пострадавшими. Петицию подписали более 250 тысяч человек.

Но праздник состоялся, и в небо полетели сотни фейерверков на радость пользователям по всему миру. Видео с салютом из Сиднея в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров.

ОАЭ

Не менее масштабное шоу устроили в Объединенных Арабских Эмиратах. Там все внимание уже традиционно было приковано к башне Бурдж-Халифа — самому высокому зданию в мире.

В Дубае Новый год отпраздновали сначала залпами фейерверков, которые продолжались в течение трех минут. Потом началось лазерное шоу, а завершающей частью стало музыкальное представление в знаменитом дубайском фонтане. Все это можно было бы назвать невероятно романтичным, если бы полиция не опубликовала предупреждение избегать чрезмерного проявления чувств из уважения к строгим правилам мусульманской страны.

Великобритания

Не стали экономить и в Лондоне. Новый год там встретили под бой отреставрированного Биг-Бена, который находился на реконструкции три года. Затем в небо были запущены 12 тысяч пиротехнических зарядов, для шоу использовали знаменитое колесо обозрения London eye: оттуда в воздух отправились около двух тысяч фейерверков. Салют пускали и с воды, для этого были задействованы пришвартованные у берегов Темзы баржи.

Шоу транслировалось по телевидению в прямом эфире, но посмотреть на него можно было и вживую. Лучший вид на фейерверки открывался с набережной на северном берегу Темзы, попасть туда можно было только по билетам. По оценкам организаторов, там собрались более 100 тысяч человек.

Бразилия

Самую большую праздничную вечеринку устроили в Бразилии. На знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрались больше трех миллионов человек. К их слугам были музыка, танцы, алкоголь, традиционные увеселения и салют, который продолжался почти 15 минут.

США

В США Новый год начали отмечать традиционным спуском хрустального шара, когда полночь наступила по времени восточного побережья. Красочная церемония привлекла на площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке около одного миллиона человек. По телевизору или в интернете за ней следили примерно один миллиард человек из разных стран.

Кстати, среди посетителей там заметили человека с огромной маской в виде лица Дональда Трампа.