На стриминговых платформах состоялась премьера фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Поводом стала годовщина выхода первого фильма о юном волшебнике, но спецвыпуск посвящен всем частям. Представляем пересказ встречи выпускников Хогвартса со всеми спойлерами.

Встреча на рождественском балу

В начале актеры находят конверты с приглашениями на 20-ю годовщину первого фильма. Эмме Уотсон конверт попадается в книге в букинистическом магазине. Также по адресу «черное такси, стоящее в пробке» письмо находит Мэттью Льюиса, а Робби Колтрейну принесли конверт прямо в кофейне.

Том Фелтон и Гэри Олдмен едут в одном поезде. На первой полосе газеты — встреча выпускников Хогвартса.

В красивом зале на рождественском балу собрались выпускники всех факультетов. Титры представляют актеров и героев. Поддерживая интригу, имя Дэниэла Рэдклиффа, сыгравшего Гарри Поттера, показывают на экране последним.

Спецвыпуск посвящен первому фильму, но поочередно обсуждают все части франшизы. Задействованы все локации из Хогвартса.

Как Коламбус стал первым режиссером

Рэдклифф в костюме гуляет по зимнему городу, на улице ни души. Голос за кадром поясняет, что в этот момент все поднимают тосты за «мальчика, который выжил». Это название первой главы. Рэдклифф приходит к Крису Коламбусу, режиссеру двух первых фильмов о волшебнике. Он удивляется, что с выхода первой картины прошло уже 20 лет.

Рэдклифф просит Коламбуса рассказать, как он стал режиссером «Философского камня». Тот признался, что дочка заставила его прочитать книги о Гарри Поттере, и ей удалось только с четвертого раза, но зато он сразу понял, какой может быть экранизация романов. А потом встретился с Джоан Роулинг, и оказалось, что она видит фильм точно так же.

Как началась поттериана для актеров

Актеры рассказывают, как открыли для себя поттериану. Колтрейн вспомнил, какие очереди выстраивались за книжками Роулинг в дни выхода. Он отметил, что благодаря трудам писательницы многие дети впервые начали читать запоем. Бонни Райт отметила, что в ее книги влюблялось все больше и больше людей. Эмма Уотсон сказала, что ей было лет восемь, когда вышла первая книга, и ею зачитывалась вся семья. А Мэттью Льюис поведал, что прочитал книгу, когда ночевал у друга. Братья Джеймс и Оливер Фелпс отметили, что в книжках Роулинг сразу увидели себя в героях-близнецах Фреде и Джордже Уизли. Рэдклифф напомнил, что тогда уже все говорили о смерти литературы.

Безумный кастинг

Коламбус вспоминает про безумный кастинг. Показывают отрывок из телесюжета о поисках актеров на три главные роли. Фелпс вспомнил, что на прослушивании были сотни, если не тысячи ребят, а они были единственными близнецами, одетыми по-разному, и побежали покупать одинаковую одежду. Фелтон рассказал, что их всех тогда завели в одну комнату и ушли, только один человек был над ними и держал микрофон. Девочка тогда спросила его, что это такое, и он объяснил, что их снимают. И этой девочкой была Эмма. Уотсон хотела быть только Гермионой, и ее родители переживали, что будет, если она не получит роль.

Коламбус вспоминает, как сложно было найти актера на роль Гарри Поттера. Внезапно показывают Джоан Роулинг, но это запись 2019 года. Она признается, что из-за этого они даже начали паниковать. Коламбус рассказывает, что когда увидел Рэдклиффа в фильме BBC «Дэвид Копперфилд», сразу понял, что они искали именно этого мальчишку. Сначала родители были против того, чтобы мальчик, у которого и так были запланированы съемки в семи фильмах, ехал в Лос-Анджелес, но в итоге их все-таки уговорили привести ребенка на кастинг. А Руперта Гринта и Уотсон взяли без раздумий.

Постаревшая троица

Беседуют Рэдклифф, Гринт и Уотсон, ностальгируют. Руперт отмечает быстротечность этих 20 лет, но признает, что груз лет ощущается, потому что у него появились дети и камни в почках. Рэдклифф вспомнил, как на пробах увидел похожего на него мальчика. Но на кастинге подбирали сразу трех актеров. Уотсон подтверждает, что они трое «сразу совпали». После объявления об итогах кастинга их сказали, что возвращаться домой нельзя, потому что там их уже ждут журналисты.

Показывают кадры пресс-конференции, где ребят спрашивают, каково им быть знаменитыми. Затем — кадры с первых дней на съемках. Рэдклифф, Гринт и Уотсон вспоминают, как веселились на съемках. Хвалят Коламбуса. Гринт сказал, что он был для них как папа.

Особенные сцены

Междусобойчик Альфреда Эноха, Мэттью Льюиса и Тома Фелтона. Они тоже хвалят Коламбуса. Фелтон говорит, что он позволил им оставаться детьми. Потом признается, что поначалу принимал Ричарда Харрисона, сыгравшего Дамблдора, за какого-то экскурсовода.

Вспоминают, что Колтрейн тоже вел себя как ребенок. Потом он признается Уотсон, что его любимые сцены были с ней и другими ребятами в доме Хагрида. Эмма вспоминает, как он ее поддерживал, когда они снимали сцену про то, как ее назвали грязнокровкой. Говорит, что это была ее первая серьезная сцена.

Рэдклифф вспоминает любимую сцену, когда начали падать горящие свечи. Настоящие. Говорит, что сейчас бы все сделали на компьютере. Коламбус рассказал, что сложнее всего было снимать игру в квиддич, а Роулинг написала им целый свод правил. Признался, что на съемках первого фильма скрывал напряжение, а на втором оно уже ушло.

Показывают актеров, сыгравших семью Уизли. Бонни Райт сказала, что Джули Уолтерс, сыгравшая ее маму, замечательный человек. Гринт говорит, что близнецы и правда были ему как братья.

Джейсон Айзекс уверен, что ему дали роль Люциуса Малфоя, потому что он не хотел ее. Сказал, что пробовался на Златопуста Локонса.

Коламбус и Рэдклифф вспоминают, как Харрису казалось, будто феникс на съемках был настоящий. Он так и не узнал правду.

Рэдклифф встречается с Гэри Олдманом. Продюсер Дэвид Хейман вспомнил, как Рэдклифф поначалу побаивался его. Рэдклифф говорит Олдману, что только Алан Рикман, сыгравший Северуса Снегга, знал концовку. И никому не сказал.

Режиссер Майк Ньюэлл вспомнил, как на съемках сцены, где Фреда и Джорджа Уизли не пустили на турнир трех волшебников, он поначалу был недоволен сценой драки. Он решил показать им, как нужно, в итоге сломал два ребра.

Обсуждая святочный бал, Уотсон сказала, что у Гринта был ужасающий наряд. А Гринт сказал, что он ему нравился. Рэдклифф сказал, что у Эммы было потрясающее платье. Уотсон рассказала, что когда ее учили спускаться по лестнице, она упала. Рэдклифф признался, что вообще не танцор, и чувствовал себя в сцене с танцами «деревянным».

Как выглядит бог?

Уотсон рассказала, как им поставили задачу нарисовать, как, по их мнению, выглядит бог. Фелтон нарисовал скейтбордистку в кепке с козырьком назад, и она в него влюбилась. Он был старшее ее, она чувствовала себя младшей сестрой. Том сказал, что и тогда, и сейчас относится к ней с нежностью. Он сказал, что между ними была близость, а Уотсон заявила, что между ними ничего не было, просто они любят друг друга.

Жуткий Волан-де-Морт и сохранившиеся зубы

Айзекс рассказал, что на съемках четвертого фильма Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта, был не таким жутким, как в кино. Он пошутил, что это спойлер — у него был нос, который залепили датчиками. Но когда начинали снимать, он начинал бояться.

Хелена Бонем Картер, сыгравшая Беллатрису Лестрейндж, и Рэдклифф снова очутились в банке «Гринготтс». Там даже остались фигуры людей из фильма. Она протянула Дэниэлу смартфон, показав его сообщения с признаниями в любви, которые он посылал ей 10 лет назад.

Хелена сохранила вставные зубы, в которых снималась в фильме, и принесла на встречу с Рэдклиффом.

Бонем Картер с Олдманом обсудили сцену, в которой она убила его.

Гарри Поттер без Гермионы

Режиссер фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» Дэвид Йейтс рассказал, что когда приступил к работе над пятой частью, представители студии сообщили ему, что Эмма Уотсон не уверена в своем желании продолжать сниматься. По словам Фелтона, к тому моменту многие актеры уже стали друзьями, а Эмме было сложнее всех, она была одинока, но об этом в 14 лет никто не говорит.

Гринт и Уотсон впервые обсудили то, что она собиралась прекратить участие в съемках. Эмма сказала, что ей было страшновато. Она волновалась, что это может никогда не закончиться. Гринт признался, что у него тоже были похожие ощущения. Он предположил, что каждый из них об этом думал и переживал по-своему.

Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд, рассказала, что с 11 лет писала письма Джоан Роулинг и благодарила ее за книги о Поттере. Она отвечала ей. Линч сказала, что была одним из везунчиков, с которым переписывалась Роулинг.

Хелена в беседе с Томом призналась, что в сцене, когда ее героиня взорвала хижину Хагрида, ее напугала собственная реакция на то, как по мановению палочки вспыхнул дом. Она назвала это «опьянением силой».

Ушедшие в вечность

Уотсон призналась, что ей очень радостно вернуться в атмосферу фильма, но ее шокирует, что многие из тех, кого они знали из детства, больше нет с ними. Актеры, которые уже умерли, были для них членами семьи. Гринт подтвердил, что они ушли слишком рано.

Ричард Харрис, по словам Уотсон, как будто сиял, был очень сердечный человек. Коламбус сказал, что это был веселый человек, 11-летний мальчик в теле 70-летнего мужчины, с блеском в глазах. Рэдклифф сказал, что по нему особенно сильно ударил уход Ричарда Хриффитса, который был щедрым, всегда мог чему-нибудь научить, и для него он легендарный артист. Айзекс назвал умершую в 2021 году Хелен Маккрори, которая сыграла его жену, лучше актрисой на свете, и он счастлив, что он смог с ней поработать. Фелтон сказал, что она многому его научила. Уотсон вспомнила, что Алан Рикман, сыгравший Снегга, всегда относится к ней серьезно, как к взрослой.

Уотсон брала на съемки своего хомячка Милли. Рэдклифф сказал, что помнит его. А Гринт вспомнил, что для нее даже сделали гробик. Эмма поведала, что когда Милли умерла, декораторы сделали нее специальный маленький гробик, обшитый бархатом, а выгравировали на крышке ее имя. Ей так не хватало питомца, что хотелось достать его из гробика.

Поцелуи

Уотсон рассказала, как все поддерживали друг друга, и в перерывах между дублями могла поспать на Дэниэле. Рэдклифф сказал, что они все спали друг на друга «во всяких там британских кафедральных соборах». Эмма сказала, что всегда знала, что ее подстрахуют, если она выполняла трюк, и понимали друг друга без слов. Эмма сказала Рэдклиффу, что их сцена танца стала ее самой любимой, хотя она переживала, что она станет самой неловкой. Рэдклифф вспомнил, как они втроем решили посоревноваться, кто быстрее бегает. Дэниэл сказал, что не любит смотреть многие сцены с собой, но всегда любит смотреть на Уотсон и Гринта.

Самой страшной сценой для Уотсон за все время съемок стал поцелуй с Гринтом. Режиссер заявил, что чувствовал себя, как будто готовил их к спортивному мероприятию. Все хотели посмотреть, и Рэдклифф. Уотсон сказала, что поцелуй с Рупертом казался ей неправильным во всех смыслах, потому что он и Дэниэл были для нее, как братья, а она для них, как сестра.

Сцену с Гарри, которого несут через мост, назвали «истинно библейским образом». Когда снимали последнюю битву, физически все выложились до предела, сказал Рэйф Файнс. Съемки проходили в холодное время года, у актера сводило предплечье.

В конце фильма показывают архивные кадры с первого дня дня съемок. Ребят гримируют. Гринт стесняется, что у него заколка в волосах. Эмма говорит, что очень счастлива, и ей не терпится начать.

Нет грани

Вспоминая съемки, Гринт говорит, что чувствовал, как стиралась грань между ним и его героем, даже свое имя стало для него как будто чужим. Уотсон и Рэдклифф говорят, что с ними было то же самое. Эмма сказала, что это была «какая-то экстремальная форма системы Станиславского». Эмма сказала Руперту, что когда увидела его спустя столько лет, думала, как ей не расплакаться. Гринт ответил, что они все равно семья, даже если подолгу не видятся. И сказал, что любит ее, и, выдержав паузу, добавил: как друг. Чтобы ничего не подумали.

В самом конце снова показывают короткий отрывок из старого интервью Роулинг. Она говорит, что стала причастной к великолепному прекрасному миру.

Фелтон признался, что чувствует себя старым, потому что большинство из тех, кто к нему подходит, на момент съемок первого фильма еще не родились.