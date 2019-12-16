Встреча «нормандской четверки», WhatsApp не для всех и смерть Лужкова. Неделя в фотогалерее

На прошедшей неделе произошло много событий в сфере политики, экономики, международных отношениях и спорта. Подробнее о том, что случилось в России и мире с 9 по 15 декабря, — в фотоподборке «360».

Приговор от WADA

Рассмотрение дела о внесении изменений в базу российской антидопинговой лаборатории закончилось вердиктом от WADA. Исполком организации отстранил от участия в международных соревнованиях российских спортсменов на четыре года. В частности, речь идет о зимних и летних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также о чемпионатах мира в различных видах спорта.

До соревнований допустят только «чистых» российских атлетов, которые смогут принимать участие только в нейтральном статусе. Также Россию лишили права на подачу заявок и проведение у себя крупных международных соревнований. Москва пообещала обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.

«Нормандская четверка» в Париже

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Елисейском дворце Парижа, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.

После общей встречи российский и украинский лидеры провели двусторонние переговоры, где затронули вопрос о договоре по транзиту газа. Но к единому мнению участники встречи так и не пришли, хотя договорились продолжить это обсуждение. По итогам всего саммита лидеры четырех держав приняли коммюнике, в котором говорится, что сторонам конфликта требуется выполнять минские соглашения.

Умер Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене, куда он прилетел накануне для плановой операции на сердце. Немецкий врач Карл-Вальтер Яух рассказал, что политик часто приезжал в Германию на лечение. В этот раз оказалось, что у его пациента закрыты все важнейшие сосуды. Их удалось раскрыть, но началось кровотечение и сердце остановилось. Его тело доставили в Москву. Церемония отпевания и панихида прошла в храме Христа Спасителя. После гроб с телом увезли на Новодевичье кладбище, где предали земле. Почти всю неделю москвичи вспоминали, какое наследство оставил им бывший мэр.

Смена губернаторов Иркутской области и ЕАО

Президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Еврейской автономной области Александра Левинталя и руководителя Иркутской области Сергея Левченко. Левинталя на посту сменил сенатор Ростислав Гольдштейн, а вместо Левченко регионом будет руководить бывший заместитель главы МЧС Игорь Кобзев. Лет этого года стала для Иркутской области очень тяжелым. Регион накрыли два разрушительных паводка. Первое сильное наводнение случилось в конце июня. Под водой оказались 109 населенных пунктов и около 10,89 тысячи домов.

Через месяц в области произошел второй разлив рек. Жертвами наводнений стали 26 человек. Прибывший на место Владимир Путин потребовал от местных властей закончить восстановительные работы до наступления холодов, чтобы людям было где жить. Но работы продолжаются до сих пор. После ухода Левченко с поста в Иркутскую область прибыла комиссия МЧС, которая займется проверкой расходования федеральных средств, которые власти региона получили на восстановление пострадавших районов.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов

Пожар произошел на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Судно находилось на ремонте на заводе «Звездочка», куда оно попало после того, как док, где оно стояло, ушел под воду, а на его палубу рухнул кран. Возгорание возникло в первом энергоотсеке на второй палубе во время ремонтных работ. В результате ЧП пострадали 10 человек, двое погибли.

Всего на борту судна в момент возгорания находились порядка 400 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало то, что наверху вели сварочные работы и либо искра, либо окалина упали в мазут, который не убрали внизу. Окончательную причину назовут следователи которые завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»

Грета Тунберг — человек года

Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг «Человеком года — 2019». Шведскую школьницу поместили на обложку нового номера издания. Журналисты напомнили ее историю: как из девочки, которая пропускала уроки, чтобы пикетировать шведский парламент она стала лицом поколения, которое призвало мировые правительства ответить за вред, нанесенный природе. Между тем, журнал Forbes также включил Грету в список из 100 влиятельных женщин мира. Правда поставил пока только на последнее место. Сама же школьница заявила, что она устала и хочет «уйти в отпуск» после которого снова вернется к своей деятельности.

WhatsApp не для всех

WhatsApp не для всех: из каких смартфонов исчезнет приложение Подробнее

Уже в следующем году пользователи не смогут отправлять сообщения и звонить в WhatsApp. Приложение перестанет работать на старых версиях Android и iOS и Windows Mobile. Об этом сообщили в блоге компании-разработчика. По предварительным данным, это миллионы устройств.

В компании пояснили, что они хотят сосредоточить усилия на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство пользователей». По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, после отключения людям придется купить другой телефон или использовать другие программы, лайфхаков просто нет. Он пояснил, что головная компания, то есть Facebook пытается оптимизировать свои расходы.