Увидеть Париж и не договориться. Что ждут от встречи нормандской четверки

Историческое событие должно произойти 9 декабря в Париже — впервые за три года нормандская четверка встретится на высшем уровне. «360» рассказывает, что стоит ждать от переговоров и первой встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского лицом к лицу.

Что такое нормандский формат

Четверка впервые собралась в июне 2014 года, когда отмечалось 70-летие высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. На празднование прибыли Петр Порошенко, Владимир Путин и Ангела Меркель, хозяином торжеств выступал президент Франции Франсуа Олланд.

Визит Владимира Путина во Францию, 6 июня 2014 года. Источник фото: пресс-служба Кремля

Эта встреча произошла спустя всего несколько месяцев после переворота и смены власти на Украине, поэтому Олланд при содействии Меркель использовал тот факт, что Путин и Порошенко находятся в Бенувиле, и организовал им встречу. Особых итогов эти переговоры не принесли, зато странам удалось договориться, что они продолжат четырехсторонние контакты, в которых Франция и Германия будут выступать в посредниками.

С тех пор лидеры нормандской четверки встречались пять раз, если считать переговоры в Бенувиле, где этот формат появился. Последняя встреча проходила 19 октября 2016 года в Берлине, где главы государств подтвердили приверженность Минским соглашениям и договорились продолжать консультации. Никаких документов подписано не было.

10 мая 2018 года в немецком Аахене прошла встреча Петра Порошенко, Ангелы Меркель и нового президента Франции Эммануэля Макрона, но российского президента там не было. В июне того же года встречались министры иностранных дел всех четырех стран, но они не смогли прийти к согласию о возможности миссии ООН в Донбассе.

«Им мешало то, что Петр Порошенко отказывался от выполнения нормандских соглашений, причем в жесткой форме. Он одновременно фактически отказывался от своих слов. Он говорил одно — делал совершенно другое. Непорядочно вел себя, как не подобает лидеру. Было бесполезно», — объяснил «360» директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Марков напомнил, что Минскими соглашениями предусматривалась нейтральная зона, но Порошенко ввел в нее войска. Теперь, когда новый президент Украины Владимир Зеленский отодвинул войска и подписал формулу Штайнмайера, у Москвы появилась возможность продолжить переговоры.

Чего хочет Россия

Позицию Россию неоднократно называли самые разные политики — необходимость следования Минским соглашениям, а это значит, что на год должен быть продлен закон об особом статусе Донбасса, и этот статус необходимо закрепить в Конституции. В регионах юго-востока Украины должны быть проведены местные выборы.

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«Зеленский хотел бы получить согласие на то, что он Минские соглашения будет выполнять не в полном объеме, только часть, только то, что ему хочется. Это значит, что Минские соглашения, но без реального особого статуса, без внесения в Конституцию и без всеобщей амнистии. Они хотят оккупировать Донбасс. В этих условиях наиболее реалистичный вариант, что Зеленский, взяв обещание выполнять Минские соглашения, выполнять их не будет», — рассказал Сергей Марков.

Чего хочет Украина

Президент Владимир Зеленский неоднократно называл «нормандский формат» единственным, где Украина может вести переговоры с Россией, благодаря посредничеству Германии и Франции. По словам Зеленского, он не ожидает, что завтра прекратится война, но хочет «четкого понимания, как президент Украины, когда и как остановить войну».

«Украинцы сильно будоражат людей, формируют у них очень завышенные ожидания, с одной стороны. С другой стороны, так называемые оппозиционеры чуть ли не Майдан собирают буквально сегодня-завтра. Это оказание физического давления на Зеленского и на ситуацию. Конечно, никаких прорывов на этой нормандской встрече не будет», — заметил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Одной из идей Зеленского, которую он хочет предложить участникам переговоров, по сообщениям СМИ, является создание «муниципальной стражи», куда войдут представители страны, ОБСЕ и ЛНР/ДНР. Вот только это противоречит Минским соглашениям, где прописана необходимость узаконить местную народную милицию.

«Это просто ерунда. Так или иначе, это одна из форм предложений того, что силовые структуры будут не те, которые были созданы в войне против Украины в Донбассе, как предполагается Минскими соглашениями, это контроль из Киева. Конечно, [ДНР и ЛНР] никогда не согласятся», — заметил Сергей Марков.

Чего хотят Германия и Франция

Германия и Франция продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений. В конце концов, очередное продление санкций в отношении России они также объясняли тем, что соглашения не выполняются. Только, как считают политологи, лидеры уже понимают, что прорыва достигнуто не будет.

Формально встреча состоится. Европейские лидеры хотят пообщаться с глазу на глаз. Недавно прошел юбилейный саммит НАТО, явно там были моменты, которые Макрон хотел бы с Путиным обсудить. А это так, как повод посетить Париж Алексей Мартынов политолог.

Реальные перспективы

То, что переговоры России и Украины, как ни парадоксально это звучит, не главное, подтверждает и озвученное расписание. Агентство «Укринформ» со ссылкой на брифинг представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщило, что саммит в Париже продлится три часа. Сначала Меркель переговорит с Путиным, в этот момент Зеленский встретится с Макроном, потом Макрон отправится к Путину, а Меркель — к Зеленскому. После этого все четыре лидера встретятся вместе, отдельных переговоров Путина и Зеленского пока не запланировано.

Зеленский боится, потому что он будет немедленно обвинен в предательстве и так далее. Просто банально боится Сергей Марков политолог.

Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко в блоге выразил беспокойство по поводу перспектив встречи Зеленского и Путина. Он посоветовал своему преемнику избегать встречи с глазу на глаз с Путиным. Видимо, Зеленский совету собирается последовать.

«Зеленского загнали в угол его же товарищи, оппозиционеры, министры, генералы, которыми как бы он должен руководить, а они явно к нему относятся как к не очень хорошему ученику. Все идет таким образом, что из Зеленского уверенными темпами делают клоуна, как он изначально и пришел в политику из веселого развлекательного жанра. Вот они и пытаются сделать из него такого грустного клоуна», — заметил Алексей Мартынов.

К отсутствию прорывов готовы и в Кремле, об этом говорил официальный представитель президента Дмитрий Песков. Но у России есть, что обсудить и с Германией, и с Францией.