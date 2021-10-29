Ученые предупредили о последствиях вспышек на Солнце. К чему готовиться?

Вспышка максимального класса Х1.0 произошла на Солнце 28 октября. В тот день зафиксировали целую серию таких явлений. Это может негативно сказаться как на космических кораблях, так и на Земле. Ученые прогнозируют сильные геомагнитные излучения и магнитные бури.

Серия вспышек на Солнце

Процесс сильного рентгеновского излучения Солнца начался в 18:17 и продолжался 31 минуту. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. По ее данным, за прошедшие двое суток произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек. Индекс вспышечной активности повысили до «оранжевого». Он лишь немного недотягивает до «красного» уровня.

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Перед этим, 28 августа, центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщил, что ученые третий день подряд фиксировали на Солнце череду вспышек. Так, за 24 часа ученые отметили семь вспышек класса C.

Тем временем вспышка максимального класса X последний раз была зафиксирована 3 июля. Она стала крупнейшей с 2017 года. Событие продолжалось порядка 16 минут. Вспышки других типов на Солнце могут длиться несколько часов.

Короткое замыкание на Солнце

Вспышки — главное проявление активности Солнца. Речь идет о выбросах веществ наружу, о большом излучении, о высоких температурах и так далее. Об этом «360» рассказал главный научный сотрудник Лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев.

«По поводу влияния на Землю. <…> Тут очень много факторов. Если вспышка произошла с другой стороны Солнца, очевидно, что на Землю она не повлияет, какой бы силы ни была. Очень важно положение вспышки, где она случилась. В данном случае была серия вспышек действительно очень крупных. И она была, к сожалению, не на обратной стороне Солнца, а на той, которая к нам обращена. К двойному сожалению, она была прямо по центру Солнца, прямо по направлению к Земле», — пояснил Богачев.

Многое действительно зависит от ориентации Солнца в момент вспышки, а также от того, как магнитное поле выходит со звезды в этом месте. Об этом «360» рассказал доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.

«Если магнитное поле направлено, так скажем, неудачно, то через какое-то время частицы от этой вспышки достигнут Земли. А в другом случае не достигнут. Слишком много факторов работает. Не всегда они до нас долетают. Там происходит что-то типа короткого замыкания. Провода замкнешь — вспышка полетела. Это такой же процесс. Выделяется электромагнитная энергия», — пояснил Замоздра.

Он подчеркнул, что в такие моменты и выбрасываются быстрые частицы. Они могут повреждать электронику в космических аппаратах. Именно поэтому к этим вспышкам приковано такое внимание. Ведь многие страны сейчас запустили различного рода спутники.

«Если вспышка достаточно сильная, то спутники переводятся в режим пониженной активности, спящий. <…> Солнце же периодически усиливает свою активность. Сейчас, насколько я понял, идет выход из минимума», — отметил астрофизик.

Конкретно в этом случае ученые прогнозируют серьезные последствия для Земли, отметил Богачев. В ближайшие два дня — 30–31 октября — ожидаются сильные геомагнитные излучения, магнитные бури.

Более того, установленный «оранжевый» уровень может достаточно легко стать «красным», ведь зафиксированные показатели были достаточно близки к следующей стадии. Тем временем за последние три года, по словам Богачева, такого уровня не было ни разу. Это будет необычное событие.