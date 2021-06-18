Вспышка туберкулеза произошла в США. Виноват неисследованный препарат для костей

В США больше 100 человек заразились туберкулезом после того, как им ввели препарат для восстановления костей. Восемь человек умерли. В препарате использовались человеческие клетки. Вероятно, они были заражены бактериями, вызывающими болезнь. Власти начали расследование.

По сообщениям The Washington Post, федеральные и государственные органы здравоохранения расследуют вспышку туберкулеза среди более чем 100 пациентов. Они могли заразиться после того, как им ввели препарат для восстановления костей. Предположительно, он был заражен бактериями, вызывающими туберкулез.

Производитель препарата Aziyo Biologics Inc. отозвал из больниц 154 контейнера с медикаментами. В препарате используются человеческие клетки. Они могли быть взяты у живого донора или у трупа.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в период с 3 марта по 2 апреля препарат был отправлен в 37 учреждений в 20 штатах.

Кто пострадал?

Препарат успели ввести 113 пациентам. Восемь умерли после проведенных процедур, но причина смерти еще не установлена. Врачи сомневаются, что причиной мог быть туберкулез, поскольку он очень медленно развивается.

Известно, что препарат успели использовать в двух десятках ортопедических операций.

Больше всего случаев заражения зафиксировали в штате Индиана, там пострадали 30 человек в 19 округах.

«Все пострадавших уведомили, и были приняты соответствующие меры в области общественного здравоохранения. Нет никакого риска для общества», — заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения штата Индиана Меган Уэйд-Такстер.

Представители общественного здравоохранения порекомендовали лечить от туберкулеза всех пациентов, получивших препарат, даже если у них не проявились симптомы.

Один из пациентов подал иск о возмещении ущерба от производителя Aziyo Biologics Inс. и компании Medtronic, занимающейся дистрибуцией препарата. Речь идет о 74-летнем Ричарде Уильямсе. Он заразился туберкулезом во время операции по сращиванию позвоночника, в которой использовался зараженный костный трансплантат. В итоге ему пришлось перенести еще одну операцию по изъятию трансплантата.

Производитель Aziyo Biologics Inс. заявил, что сделал отзыв одной из партий препарата 2 июня. Это произошло после того, как компания получила жалобу из больницы. В ней сообщалось, что у семи из 23 пациентов, получивших препарат, обнаружили послеоперационные инфекции. Позже стало известно, что у четырех нашли туберкулез.

Как это допустили?

Компания, занимающаяся разработкой продукта, несет ответственность за то, чтобы в нем не было вредных компонентов. Но тестирование на бактерии, вызывающие туберкулез, сейчас не проводится, потому что эта инфекция очень редко встречается в костных трансплантатах. Об этом рассказала Беверли Блисс, вице-президент по аккредитации и стандартам Американской ассоциации тканевых банков.

Последний известный случай такого рода произошел в 1953 году. Обычно лаборатории проводят тестирование на ВИЧ, гепатит С и другие инфекции, которые чаще передаются при имплантации тканей человека.

Кроме того, по словам Блисс, организации, занимающиеся сбором костей и тканей человека, проводят оценку доноров, а также собеседования с их семьями, чтобы определить риск заражения и предотвратить проникновение патогенов в систему.

Однако все указывает на то, что пациенты заразились туберкулезом через введенный препарат.

Туберкулез вызывается бактерией Mycobacterium tuberculosis. Обычно он поражает легкие, но может поразить любую часть тела, включая почки, позвоночник и мозг.

В США в 2019 году зарегистрировали почти 9000 случаев туберкулеза. При этом до 13 миллионов человек в стране живут с латентной туберкулезной инфекцией. А в России заболеваемость туберкулезом достигла минимума за все время наблюдений.