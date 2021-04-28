Вспышка ковида в Индии стала угрозой для всего мира. Можно ли заразиться через самолет?

Прилетающих в Россию из Индии начали тестировать на коронавирус прямо в аэропорту с 27 апреля. Это произошло после того, как полсотни пассажиров самолета, летевшего из Дели в Гонконг, сдали положительные тесты по прилете. Ситуация с коронавирусом в Индии близка к критической. Страны уже начали приостанавливать авиасообщение с ней.

О начале тестирования на коронавирус людей, прилетевших из Индии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-конгрессе с международным участием «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

«Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все-все люди, которые прилетают оттуда, тестируются прямо в аэропорту. Мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию», — сказала она.

Контроль проводят в два этапа: сначала в аэропорту делают экспресс-тест на коронавирус, а после — классический ПЦР.

Заразный рейс

Прецедент с «заражением в воздухе» уже был: 52 пассажира самолета, летевшего рейсом Дели — Гонконг, сдали по прилете положительный тест на коронавирус. Произошло это 4 апреля. Однако перед посадкой у всех тест был отрицательный.

О том, что люди заразились, стало известно во время обязательного трехнедельного карантина, который должны проходить все въезжающие в Гонконг. При этом каждый гость города должен предоставить отрицательный результат теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до вылета. Все пассажиры рейса из Дели это сделали.

В общей сложности в самолете могли находиться 188 пассажиров, однако точное число находившихся на борту человек власти Гонконга не раскрывают.

Шансы заразиться в самолете

Шанс заразиться в самолете, конечно, есть, однако не такой большой, как непосредственно в обществе, в обычной обстановке. Об этом «360» заявил вирусолог Алексей Аграновский.

Заражаются не в самолете обычно, заражаются в Индии или в другой стране, а в самолет уже садятся и едут домой. В самолете тоже реально заразиться, но там уже не такой плотный контакт. Там летят 60-200 человек, сидят лицами в одном направлении, довольно мало общаются. Ну может быть… Но это не магистральный путь заражения Алексей Аграновский вирусолог.

Специалисты в области здравоохранения также настаивают, что передовые системы вентиляции самолетов сводят риск заражения коронавирусом от другого пассажира к минимуму. Эксперты полагают, что люди могли заразиться в одном из карантинных отелей Гонконга или еще раньше — в Индии, после сдачи предполетного теста.

«Некоторые из них могли заразиться после начального 72-часового периода до отъезда после того, как они прошли тестирование», — считает эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг.

Также специалисты не отрицают, что тесты в Индии могли ошибиться. Система здравоохранения там сильно перегружена. Могли иметь место и поддельные документы. Еще одна версия — особый штамм коронавируса, который мог бы передаваться от пассажира к пассажиру, несмотря на фильтры в системах вентиляции самолета. Никто не отменяет и вероятность того, что люди могли заразиться, когда снимали маски, например, чтобы поесть.

Сейчас ученые из Университета Гонконга работают с городским департаментом здравоохранения над секвенированием геномов пассажиров, которые получили положительный результат теста. Так специалисты должны понять, были ли люди инфицированы на борту самолета.

Индия как угроза миру

В Индии, откуда летел самолет, система здравоохранения рушится из-за второй волны заболевания. Последнюю неделю государство бьет мировые рекорды по суточному приросту заразившихся. Трупы приходится попросту сжигать прямо на улицах, причем круглосуточно. И даже при этом не удается избежать очередей на кремацию. За последние сутки там заразились 362 757 человек, умерли 3285.

Аграновский уверен, что от поездок в страну с такой напряженной обстановкой лучше воздержаться — слишком велик шанс заразиться и привезти вирус домой.

Сейчас вообще не надо в Индию ездить, я считаю. Надо отменить все рейсы, нечего там делать сейчас Алексей Аграновский вирусолог.

«Если человек не вакцинирован, он находится в серьезной опасности. Если вакцинирован, то еще туда-сюда, он защищен. Чрезвычайно неправильно ездить туда. Человек сам находится в опасности, его близкие находятся в опасности и наше общество находится в опасности», — подчеркнул Аграновский.

Полеты между Россией и Индией осуществляются с февраля 2021 года в рамках соглашения о «воздушном пузыре». Оно предусматривает международные рейсы согласно договоренностям между двумя странами о численности таких рейсов и пунктах назначения. Только на 29 апреля сайт Aviasales предлагает порядка 20 билетов из Дели в Москву.

Подобные соглашения Индия заключила с 27 государствами. Однако некоторые из них уже начали отменять рейсы в страну. Например, это 24 апреля сделали ОАЭ, с 26-го числа — Нидерланды, с 27-го — Бельгия.