Новая вспышка коронавируса в Байконуре. Ракеты придется запускать в «карантинном режиме»

В городе Байконур зафиксирована вспышка COVID-19. В целях борьбы с распространением вируса власти приняли решение ввести комендантский час, ограничить движение автомобилей, запретить работу такси и закрыть общественные заведения. Но на работу одноименного космодрома сложившаяся ситуация пока не влияет. Как сейчас живет и работает Байконур — в материале «360».

Вспышка коронавируса и возвращение ограничений

В казахстанском городе Байконур ухудшилась ситуация с коронавирусом, сообщил в обращении к жителям города глава администрации Константин Бусыгин.

Власти города ввели ограничения на въезд и выезд из Байконура, закрыли общественные заведения, ограничили время нахождения граждан на улице.

Жителям Байконура теперь можно выходить из дома только с 6:00 до 21:00 и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью. Глава администрации призвал горожан без крайней необходимости не покидать дома и избегать мест массовых скоплений людей.

Ограничения по проезду через контрольно-пропускной пункт (КПП) будут действовать до 5 июля, а выезд и въезд в Байконур будет разрешен только по специальным пропускам. Движение общественного транспорта (автобусов) будет осуществляться только по территории города.

Власти также приняли решение временно закрыть торговые точки с непродовольственными товарами, детские сады и спортивные учреждения. Это ограничение не коснется аптек. Рестораны и кафе будут работать на вынос и доставку блюд на дом. На коммунальных предприятиях будут сформированы рабочие смены, которые обеспечат бесперебойную жизнедеятельность города. В учреждениях часть сотрудников переведут на «удаленку».

Работа космодрома

Байконур является административным и жилым центром одноименного космодрома. Они вместе образуют комплекс «Байконур». На временной период до 2050 года Россия арендовала его у Казахстана. В сложившейся ситуации космодром продолжит работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» изданию РБК.

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Работников ракетно-космической отрасли на космодром доставляет служебный транспорт. Он два раза в день проходит дезинфекцию. При этом регулярно обрабатываются административные здания, помещения, пультовые стартовые и технические комплексы, санитайзерами также обеспечены специалисты.

На объектах предприятия в течение дня дежурит медицинский персонал. Медики ведут мониторинг и учет сотрудников. Звуковые оповещения о профилактических мерах идут несколько раз в день. Также вся необходимая информация размещена на специальных мониторах и стендах.

У стартовиков продолжаются работы по подготовке к июльским запускам ракет, говорится в Instagram-аккаунте Baikonurcity.space.

В сообщении указано, что сейчас на центральном фланге космодрома идет предполетная подготовка по программе снабжения Международной космической станции (МКС) транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15». На левом — готовятся к кластерному запуску космических аппаратов телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с помощью ракеты-носителя «Протон-М», добавляется в сообщении.

Два запуска ракета-носителей с космодрома Байконур, которые были запланированы на 23 и 30 июля, пройдут в «карантинном режиме». Освещать и транслировать эти события будут только представители телестудии «Роскосмос», указано в комментарии.