Вспышка гриппоподобной болезни убьет 80 млн человек. За два дня
Эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) в своем ежегодном отчете сообщили, что человечество сегодня не готово к «реальной угрозе» пандемиям. Причем ее могут вызвать десятки новых вирусов, уже известных человеку или новых.
В том, что болезнь может распространиться слишком быстро, виноваты сами люди. Из-за легкости передвижения по планете последние сто лет прошли под эгидой мгновенного распространения вирусов.
Ежедневно миллионы людей на самолетах, поездах и других видах транспорта перемещаются в любую страну и на любой континент. Вирусы-убийцы, вызывающие повальные заражения, распространяются с бешеной скоростью. На самом деле им понадобится от 36 до 50 часов, чтобы заболело до 80 миллионов человек по всему миру.
Кто быстрее тебя убьет
Самыми опасными, по словам ученых из GPMB, являются грипп во всех своих ипостасях, вирусы Эбола, Денге и Зика. Но вирусы — не единственная проблема. Супербактерии, которые становятся смертельными для людей со слабым иммунитетом, устойчивы к антибиотикам. Они представляют для человечества не меньшую угрозу. Кроме того, группа исследователей призвала не забывать об искусственно выведенных, так называемых «лабораторных» вирусах и бактериях.
«Мир под угрозой» — так называется отчет GPMB, который был собран с помощью экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем сказано, что предпринимаемые в настоящее время усилия властей многих стран по подготовке к эпидемиям — недостаточны.
Например респираторный патоген, подобный «испанке», может убить около 50 миллионов человек за раз. А также колоссальный вред мировой экономике — до 5% убытков. Мировая пандемия приведет к катастрофическим последствиям, создаст хаос, в том числе из-за паники среди населения, предупредили ученые.
Они обвинили правительства всех стран на планете в игнорировании их отчетов. Эксперты рекомендовали всем государствам без исключения выполнять свои политические и финансовые обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба.