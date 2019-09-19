Вспышка гриппоподобной болезни убьет 80 млн человек. За два дня

Эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) в своем ежегодном отчете сообщили, что человечество сегодня не готово к «реальной угрозе» пандемиям. Причем ее могут вызвать десятки новых вирусов, уже известных человеку или новых.

В том, что болезнь может распространиться слишком быстро, виноваты сами люди. Из-за легкости передвижения по планете последние сто лет прошли под эгидой мгновенного распространения вирусов.

Ежедневно миллионы людей на самолетах, поездах и других видах транспорта перемещаются в любую страну и на любой континент. Вирусы-убийцы, вызывающие повальные заражения, распространяются с бешеной скоростью. На самом деле им понадобится от 36 до 50 часов, чтобы заболело до 80 миллионов человек по всему миру.

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Кто быстрее тебя убьет

Самыми опасными, по словам ученых из GPMB, являются грипп во всех своих ипостасях, вирусы Эбола, Денге и Зика. Но вирусы — не единственная проблема. Супербактерии, которые становятся смертельными для людей со слабым иммунитетом, устойчивы к антибиотикам. Они представляют для человечества не меньшую угрозу. Кроме того, группа исследователей призвала не забывать об искусственно выведенных, так называемых «лабораторных» вирусах и бактериях.

Новые болезни по континентам. Данные из нового отчета Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB). Источник: The Sun

«Мир под угрозой» — так называется отчет GPMB, который был собран с помощью экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем сказано, что предпринимаемые в настоящее время усилия властей многих стран по подготовке к эпидемиям — недостаточны.

Например респираторный патоген, подобный «испанке», может убить около 50 миллионов человек за раз. А также колоссальный вред мировой экономике — до 5% убытков. Мировая пандемия приведет к катастрофическим последствиям, создаст хаос, в том числе из-за паники среди населения, предупредили ученые.

Они обвинили правительства всех стран на планете в игнорировании их отчетов. Эксперты рекомендовали всем государствам без исключения выполнять свои политические и финансовые обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба.