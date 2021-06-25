Вспышку черной оспы в Москве победили за полтора месяца. Тогда помогла вакцинация

Художник-плакатист Алексей Кокорекин вошел в историю не только своими произведениями. Он запомнился тем, что накануне 1960 года привез в Москву черную оспу. Чтобы защитить людей, правительство пошло на беспрецедентные меры: вакцинацию, которая и сегодня остается самой масштабной и скоростной в мире.

Зимой 1959 года Алексей Кокорекин отправился в Индию и провел там две недели. В числе прочих достопримечательностей 53-летний художник посетил Варанаси. Там Кокорекин присутствовал на сожжении умершего брамина, а позже на распродаже купил ковер покойного.

Работы художника Алексея Кокорекина

Этот самый ковер художник преподнес любовнице, ради которой вернулся в Москву на сутки раньше. А 23 декабря снова поехал в аэропорт Внуково, где вышел навстречу жене, дочери от первого брака и знакомому, который отвез всех в город на автомобиле.

До вечера художник чувствовал себя нормально. Потом ему стало плохо: поднялась температура, начался сильный кашель, все тело охватила острая боль. В поликлинике решили, что это грипп, но состояние Кокорекина продолжало ухудшаться. Его госпитализировали в Боткинскую больницу и продолжили лечить от гриппа.

Страшное открытие

Дважды лауреат Сталинской премии скончался 29 декабря, но вскрытие не смогло объяснить причину смерти. Были подозрения, что это чума, но они не подтвердились. Тем временем у нескольких пациентов больницы, сотрудницы приемного покоя, принимавшей художника, и его лечащего врача начали появляться симптомы, схожие с теми, которые были у Кокорекина.

Есть мнение, что заразился даже подросток, который лежал этажом ниже: его койка стояла прямо у вентиляционного отверстия, связанного с палатой Кокорекина. Биоматериал с кожей наиболее тяжелого пациента направили для анализа в НИИ вакцин и сывороток, и 15 января 1960 года академик М. А. Морозов обнаружил частицы вируса натуральной оспы.

О вспышке черной оспы доложили в Кремль. Чтобы остановить массовое заражение, были задействованы силы КГБ, МВД, армии, Минздрава и других ведомств. Сначала нужно было установить, с кем успел пообщаться «пациент №1» — Кокорекин. Выяснилось, что до госпитализации он увиделся с массой людей.

Установить все контакты

В сжатые сроки все контакты художника были отслежены. Следователи установили друзей, знакомых, таможенников, таксиста, участкового врача, работников поликлиники, выяснили имена посетителей и сотрудников комиссионки, куда отправилась часть индийских подарков.

Ради одного человека, общавшегося с Кокорекиным, в воздухе развернули самолет Москва — Париж. Все его пассажиры были отправлены на карантин. Также на карантин отправилась приятельница художника, преподававшая в институте, а вместе с ней — другие преподаватели и сотни студентов, у которых она успела принять экзамены.

Москву закрыли на карантин, отменив железнодорожное и авиасообщение. Автодороги также были перекрыты. Медицинские бригады круглосуточно ездили по адресам выявленных контактов больного, забирая в инфекционные больницы вероятных носителей оспы.

Вакцинация

Параллельно с попытками локализовать возможную эпидемию была объявлена экстренная вакцинация населения московского региона. За три дня на городскую санитарно-эпидемиологическую станцию самолетами доставили 10 миллионов доз противооспенной вакцины.

Лекарство прислали из Томского и Ташкентского институтов вакцин и сывороток, а также из Краснодарской краевой санэпидстанции. Для проведения вакцинации были мобилизованы порядка 27 тысяч медработников, в том числе и студенты медвузов. Открыли 3391 прививочный пункт и организовали 8522 прививочные бригады для работы в организациях.

Через 44 дня с момента попадания черной оспы в Москву инфекция была уничтожена. За 19 дней прививку получили более 5,5 миллиона москвичей и более четырех миллионов жителей области. Это до сих пор остается самой масштабной и скоростной акцией по вакцинированию населения в мире.

Ценой невероятных усилий и слаженных действий медикам удалось избежать эпидемии. Оспой заболели 45 человек, из которых трое скончались. На карантин попали 9342 возможных носителя болезни. После этого случая противооспенные прививки сохранялись в советском здравоохранении до начала 1980-х годов.