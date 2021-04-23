Всплеск COVID-19 в Индии: какой урок должен извлечь весь мир

В Индии зафиксировали взрывной рост новых случаев COVID-19. За сутки инфекцию подтвердили более чем у 300 тысяч человек — мрачный антирекорд для всего мира. Гнетущее чувство вызывают и очереди рядом с крематориями — сжигать тела умерших из-за коронавируса едва успевают. Почему спад заболеваемости в стране привел к такой ситуации, разбирался «360».

В Индии живут порядка 1,36 миллиарда человек. На конец марта в сутки здесь фиксировали около 70 тысяч подхвативших SARS-CoV-2. В начале апреля показатель уже превышал 100 тысяч, а 22 числа, по данным Университета Джонса Хопкинса, за день выявили 314 644 заразившихся. Показатель стал историческим максимумом с начала пандемии. Ситуацию осложнили и новые мутации коронавируса, которые выявлены в стране.

Источник фото: Университет Джонса Хопкинса

Схожие ошибки

Резкий рост заболеваемости среди индийского населения газета The Guardian объяснила совокупностью многих причин. В начале года официальные показатели заболеваемости опустились ниже планки в 10 тысяч. Многие жители страны перестали следовать мерам предосторожности, а уровень тестирования на коронавирус снизился. Свою роль сыграло и смягчение ограничений со стороны официальных властей — в Индии разрешили массовые мероприятия.

Ошибки Нью-Дели аналогичны тем, что совершали другие страны, в том числе и Великобритания. Вирус никуда не делся, но иллюзорное ощущение полной безопасности люди уже испытали.

«Вторая волна COVID-19 нахлынула через несколько месяцев позже, чем в других странах. Там ситуация складывалась аналогично примерно в середине — конце 2020 года. Причин полагать, что в Индии все окажется по-другому, не было», — заметил врач Чандракант Лахария в обзоре для India Today.

Было выпущено обычное для COVID-19 руководство по поведению, но именно политики <…> негласно поощряли скопления людей на фестивалях, предвыборных митингах и религиозных собраниях Чандракант Лахария врач.

Осознать истину

Система здравоохранения Индии сейчас запредельно загружена и с новой волной коронавируса справляется с трудом. Больничные койки в крупных городах, сообщил BBC News, заполнены почти на 80%. Мест почти не осталось в Дели, Мумбаи и Ахмедабаде. Не сильно отличается ситуация и в других городах. Пациентам приходится спать на улицах.

«В феврале я говорил, что ковид никуда не исчез и обрушится на нас словно цунами, если не будут приняты срочные меры. К сожалению, это действительно произошло», — подчеркнул один из специалистов рабочей группы штата Керала по COVID-19.

Из-за «мнимого ощущения нормальности» все, как простые граждане, так и должностные лица, не приняли достаточных мер, чтобы остановить вторую волну. Уроков из первой никто не извлек.

Остро не хватает свободных коек в реанимациях, как и кислорода для ИВЛ. На пределе работают крематории. Люди выстраиваются в очереди, чтобы сжечь тела умерших из-за коронавируса родных. Крематорий к востоку от Дели, писало агентство Reuters, сложил погребальные костры на своей стоянке.

«Вид кремации с воздуха. Жертвы COVID-19. Если это не заставит вас осознать истину, вы никогда не поймете», — написал в Twitter профессор Ашок Свен из Уппсальского университета.

Показатель смертности за сутки тоже стал рекордным. COVID-19 унес жизни 2104 человек, написал The Independent.

Не исключено, что официальные данные по летальным исходам разнятся с действительностью. Специалисты рассказали BBC News, что многие умирают дома. Им либо не предоставили место в больнице, либо человек не смог пройти тестирование на COVID-19 и не попал в базу данных.

Шансы на победу

Индия, указала газета The Guardian, сделала ставку на вакцинацию от коронавируса. Так же, как и США, страна решила, что ее будет достаточно для борьбы с COVID-19. Масло в огонь подлило и заявление индийского премьер-министра Нарендры Моди. Он назвал изоляцию «крайней мерой», хотя и призвал людей оставаться дома.

Однако опыт тех же британцев дает понять: наилучшие шансы смягчить последствия пандемии дает сочетание массовой прививочной кампании с изоляцией и эпидемическим надзором. Акцент следует делать на эффективный мониторинг: без этого SARS-CoV-2 воспользуется «слепыми зонами» для повторного распространения. Даже в разгар вакцинации COVID-19 остается серьезной угрозой, способной сокрушить системы здравоохранения.

Обострение ситуации с коронавирусом в Индии также должно стать уроком для политических лидеров. Недооценка угрозы будет провоцировать людей на неоправданный риск, заставлять их забывать о необходимости соблюдать все установленные антикоронавирусные ограничения.

«Нам необходимо усилить протоколы безопасности и быстро вакцинировать людей, а также следить за мутациями. Если мы сделаем все это, то сможем значительно сократить количество заболевших», — процитировал BBC News вирусолога Шахида Джамиля.

Опыт Индии назвали поучительным для всего мира. Профессор эпидемиологии Университета Макгилла в Канаде Мадукар Пай обратил внимание, что не стоит торопиться объявлять о победе над пандемией.

«Если мы объявим об успехе слишком рано, все откроем, откажемся от общественного здравоохранения и не проведем быстро вакцинацию, новые мутации вируса могут привести к разрушительным последствиям», — процитировало специалиста агентство Reuters.