Суд США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника». Специалисты видят в этом мало смысла

«Думаю, желающие достать телеграф все же потерпят неудачу. Мне кажется, это дело закроют, а уже принятое решение отменят после апелляций. Да, думаю, что по мере развития дела судебная система пойдет против них», — об этом в разговоре с «360» заявил британский юрист Александр Меркурис.

Он напомнил, что общество признало «Титаник» кладбищем. Еще живы члены семей тех, кто погиб на корабле или смог выжить. Живы их внуки и правнуки, чьи чувства нужно уважать. Более того, собеседник «360» не считает, что указанное устройство так много значит для науки. Также Меркурис сильно сомневается, что аппарат мог сохраниться в должном виде после стольких лет.

Скорее всего, вся эта затея рассчитана на то, чтобы достать другие предметы. Телеграф могли выдвинуть на первый план, так как его извлечение можно оправдать с научной точки зрения. Смогут получить разрешение на поиск этого объекта — не пройдет и дня, как начнут запрашивать разрешение на доставку других. На „Титанике“ много предметов, которые очень ценные Александр Меркурис британский юрист.

Меркурис добавил, что из корабля уже доставали ювелирные изделия, которые потом выставляли на продажу. Были и дорогие столовые приборы. Таких вещей на «Титанике» осталось довольно много. Все это сегодня можно продать за очень большие деньги.

«Самый известный предмет на сегодня — сборник персидской поэзии, созданный в Лондоне незадолго до отплытия корабля. Думаю, исследователи не очень заинтересованы в передатчике. Скорее в том, чтобы найти все эти другие вещи и, честно говоря, заработать много денег. Один из таких столовых сервизов из фарфора в свое время на аукционе продали за 189 миллионов долларов», — заявил юрист.

При этом собеседник добавил, что корабль очень быстро разрушается. Когда его нашли, люди были удивлены его плохим состоянием. А ведь ожиданий было так много. «Я помню, когда его нашли, большая часть была повреждена, потому что море там довольно чистое — из-за живущих в нем организмов все быстро испортилось. Сильно удивлюсь, если сборник или какие-то драгоценные камни все еще целы. Все наверняка сгнило», — заключил Меркурис.

Крушение «Титаника» произошло в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, приблизительно в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Тогда судно столкнулось с айсбергом. В результате более 1500 пассажиров погибли, порядка 700 — удалось спастись.