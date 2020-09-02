Вся область на ушах. Вертолеты, самолеты и наземные силы тушат 500 гектар ростовского леса

Крупные лесные пожары полыхают в Ростовской области. По последним данным огонь распространился на площади 521,7 гектара (га). В его ликвидации задействовано более 500 человек. Губернатор региона Василий Голубев выехал в Тарасовский район. При пожарах в Красносулинском и Тацинском районах погибли два человека. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Главное о лестных пожарах в Ростовской области — в материале «360».

Площадь огня 521,7 га

«По состоянию на 22:00, на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 га», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России, которое приводит «Интерфакс». Природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 га.

Наиболее сложная обстановка в Тарасовском районе — там лес горит на площади 500 га. Местной администрацией района введен режим ЧС на территории района. В превентивных целях развернуты пункты временного размещения.

Сейчас угрозы населенным пунктам нет, но силы и средства МЧС России готовы к реагированию на случай возможного ухудшения обстановки.

С наступлением ночи до утра прекратила работу авиация. Тушение продолжает наземная группировка. Силы выставлены по периметру населенных пунктов с целью недопущения новой угрозы и распространения огня.

Сотни людей, вертолеты и самолет

В ликвидации ландшафтных пожаров в Ростовской области задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram. Глава региона выехал в Тарасовский район, где наиболее сложная обстановка.

Жертвы

Два человека стали жертвами пожара в Красносулинском и Тацинском районах. По словам представителя следственного управления СК по региону, тело женщины 1935 года рождения нашли при тушении огня в частном доме. Также костные останки были обнаружены в другом здании.

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты. Назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы.