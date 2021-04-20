Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии. Он слал голые фото десяткам девочек, но пожаловались только две

Преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) заключили под стражу. Его обвинили в педофилии против двух несовершеннолетних — по версии следствия, в 2013 году он совершил развратные действия сексуального характера по видеосвязи. Однако бывший модератор чата, в котором мужчина общался с детьми, рассказал «360», что от его действий пострадали многие девочки.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2013 года неизвестный мужчина вел переписку с малолетними в сети Интернет. Используя видеосвязь, он совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух малолетних. Также фигурант присылал им фотографии интимного характера», — сказано в сообщении на сайте СК Москвы.

Уточняется, что пострадавшие дети побоялись рассказать о родителям о случившемся — правда раскрылась только через продолжительное время. Следователи провели «колоссальный объем работы, установлены и проанализированы более 700 контактов пользователя, проведены компьютерно-технические, психолого-лингвистические и сексолога-психолого-психиатрические экспертизы».

Эти действия позволили установить личность нарушителя закона — им оказался мужчина 1982 года рождения, который сейчас преподает на одной из кафедр ВШЭ. Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Мужчина уже признался в совершенных преступлениях, сейчас правоохранители устанавливают других потерпевших, которые могли пострадать от его действий.

Писал каждой девочке

Руководитель проекта «Молодежная служба безопасности», психолог Леонид Армер рассказал «360», что подозреваемый общался с несовершеннолетними девочками в чате на сайте, созданном специально для переписки подростков. Он появился в 2001 году.

Армер отметил, что подозреваемый почти каждый день появлялся в чате с 2005 до 2013 года. Он проводил там много времени, в том числе ночью, и писал девочкам-подросткам. Они начали жаловаться на него модераторам — говорили, что появился мужчина, который «пишет всякие гадости и кидает себя в голом виде». Психолог предположил, что мужчина писал каждому пользователю с женским никнеймом.

«Представлялся он обычно, как „Макс“, позже добавилось „Алекс“. Фотографии, которые наш персонаж присылал в приваты девочкам, были все эти годы однотипны — он обнаженный у зеркала в полный рост, фото полового органа, порнографические фото малолетних девочек», — рассказал собеседник.

Во время общения, по словам Армера, подозреваемый рассказывал, что постоянно имеет сексуальные контакты с девочками от восьми до 16 лет, и утверждал, что «все они остались довольны». Кроме того, мужчина пытался выяснить сексуальные желания собеседницы и уверял, что все девочки должны вступать в интимные отношения с раннего возраста.

Не сдавался восемь лет, а потом пропал

После первых жалоб модераторы начали проверку и с помощью фейковых аккаунтов узнали, что он использовал несколько ников — в их числе «just_me», «Eros», «Athlete» и «Атлет». Модераторы, в числе которых в то время был и Леонид Армер, неоднократно удаляли его на длительное время, однако неизвестный мужчина продолжал возвращаться.

В 2013 году жалобы на него прекратились. Мужчина куда-то пропал и перестал появляться в чате.

«Высказывались даже мысли, что он мог быть задержан без шума и осужден», — отметил собеседник.

В 2014 году все материалы по этому пользователю передали оперативным сотрудникам МУРа, которые специализировались на таких преступлениях. К тому моменту неизвестный не появлялся в чате уже год. Установить его личность удалось только через 1,5 года — Армер подчеркнул, что и он, и оперативники были в шоке. С тех пор правоохранители начали собирать свежую информацию, а также проводить различные экспертизы.

Хороший и доброжелательный преподаватель

«360» связался с двумя студентками ВШЭ, которым преподавал задержанный мужчина. Они заявили, что не замечали за ним необычного поведения.

Одна девушка рассказала, что проучилась у него один семестр до начала пандемии и перевода на удаленку.

«По моему мнению, хороший преподаватель. В общении со студентами он доброжелателен и открыт к дискуссии, старался исправлять моменты в лекциях, которые не нравились нам, и требовательно, но в разумных пределах, опрашивал на семинарах», — рассказала она.

Вторая девушка уточнила, что он вел себя прилично.

«Со всеми вел себя ровно, я действительно не замечала ничего странного», — отметила собеседница.

«360» направил запрос в Высшую школу экономики — на момент публикации ответ на него не пришел.