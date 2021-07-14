Непотопляемый и всесильный Аваков. Какими скандалами запомнится глава МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. В Верховной раде это событие назвали кончиной Владимира Зеленского. Ведь, по мнению депутатов, только сбалансированная игра Авакова с оппонентами президента позволяла существовать действующей власти Украины. Однако дипломатично Аваков вел себя не всегда. «360» вспомнил самые громкие скандалы с его участием.

Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке главы МВД 15 июля. На его место Зеленский предложил кандидатуру депутата Верховной рады Дениса Монастырского. Сам же Аваков уходит якобы ради большой новой игры. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своем Telegram-канале.

Аваков занимал пост главы МВД Украины больше семи лет. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста главы Украины Петра Порошенко и избрания президентом Владимира Зеленского.

СМИ окрестили Авакова едва ли не самым влиятельным человеком страны, непотопляемым и всесильным. Неудивительно, ведь во время формирования первого правительства Зеленского Аваков оставил за собой право лично подбирать своих заместителей, «уйти» его пытались не раз. Так что отставку главы МВД связали с неким скандалом.

На Украине ходили слухи, что Авакова могут убрать с поста двумя вариантами: голосованием Рады или через отставку всего правительства. Однако на добровольный и такой скорый уход министра никто не рассчитывал.

По данным источников «МК», заявление написано по просьбе Зеленского. Ранее он говорил о необходимости ухода Авакова в случае провала в суде расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Два года назад на специальном брифинге в присутствии главы Украины и генерального прокурора Аваков сообщил о задержании убийц и, более того, своей личной уверенности в их вине. Однако дело начало разваливаться, и всех фигурантов выпустили под домашний арест.

Скандалы с участием Авакова

Это не первый раз, когда Авакова хотят убрать с занимаемого им долгие годы поста. По данным ленты новостей о чиновниках и политиках Украины «Слово и дело», когда Зеленский распустил Верховную раду, были надежды, что Аваков также уйдет. Однако этого не произошло. Возле офиса главы Украины даже организовали митинг против главы МВД. Но и это не помогло.

Тогда Авакова сочли временным министром. Но выяснилось, что кандидатов на его должность нет. В марте 2020 года Авакова переназначили в новое правительство.

Летом 2020-го главу МВД также пытались отправить в отставку. Сделать это хотела фракция «Голос». В Верховной раде начали сбор подписей, провели акцию протеста и даже зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении. Правда, тогда Зеленский назвал Авакова лучшим министром и отметил, что он должен довести дело Шеремета до конца.

Однако скандалы с участием главы МВД были и до его назначения министром. Ранее Аваков возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию. Но депутаты вынесли ему вотум недоверия «за использование административного ресурса во время подготовки ко второму туру президентских выборов». В итоге на тот момент президент Украины Виктор Ющенко подписал указ об отставке Авакова. Тот назвал указ незаконным, но после победы Виктора Януковича на выборах сам подал в отставку.

В 2012 году прокуратура возбудила против Авакова уголовное дело. Его обвинили в незаконной передаче в частную собственность земли в Харьковской области стоимостью свыше 5,5 миллиона гривен. Тогда его официально объявили в розыск Интерполом. Итальянский суд арестовал Авакова, но вскоре его освободили. Италия отказалась выдавать политика Украине.

После этого Авакова избрали депутатом Верховной рады VII созыва от партии «Батькивщина». Так он получил депутатскую неприкосновенность и вернулся на родину.