Католикам предложили всепрощение грехов взамен на следование простым правилам. В православии такое невозможно

Папа римский Франциск объявил о всеобщей индульгенции из-за пандемии коронавируса. Понтифик пообещал всем раскаявшимся в течение года прихожанам прощение грехов, в том числе и смертных. Для православия — это нонсенс, а в католической церкви — норма. Только сейчас всепрощение, чуть ли не впервые, проводится внепланово.

Папа римский Франциск объявил специальный год в честь святого Иосифа. Он начался 8 декабря, в день, когда Римско-католическая церковь отмечает праздник Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии, а завершится 8 декабря 2021 года. Всем раскаявшимся в этот период католикам будет дарована полная индульгенция, отмечается в декрете Ватикана.

Отдельное внимание понтифик уделил пострадавшим от пандемии COVID-19. Поэтому прощение грехов может произойти не только в церкви, но и дома или в каком-либо другом месте при условии, что раскаявшийся исповедуется, причастится и прочтет необходимые молитвы.

«В нынешней чрезвычайной санитарной ситуации дарование полной индульгенции особенно распространяется на стариков, больных, умирающих и на всех, кто по законным причинам не может выйти из дома», — подчеркивается в декрете.

Остальным рекомендуется не менее получаса в день размышлять над молитвой «Отче наш», принять участие хотя бы в однодневных духовных упражнениях с размышлениями о святом Иосифе, уточняется на сайте Ватикана. Поможет чтение литаний святому Иосифу на латыни или акафиста святому в византийской традиции и так далее.

Для прощения грехов супруги, а также женихи с невестами могут вместе читать молитву святого Розария. Полную индульгенцию получат те, кто совершит «дело телесного или духовного милосердия, следуя примеру святого Иосифа».

Старая традиция

Святой Иосиф — одна из ключевых фигур в Римско-католической церкви. Он является покровителем Святого семейства и всей церкви, супругом Девы Марии, воспитывавшем Иисуса. Привязанная к особому году индульгенция связана с пандемией, уверен доцент Центра изучения религий РГГУ, историк-ватиканист Алексей Юдин. В практике Ватикана сопровождать крупные потрясения, осмыслять их с помощью историй спасения.

«В этом плане святой Иосиф — исключительная фигура в истории спасения. А это (полная индульгенция — прим.ред.) — мера милосердия, оптимизма и спасения. Нечто похожее уже было, когда объявляли святые года. Для католиков это совершенно нормально, это старая традиция. Это акт покаяния, духовного обновления» — добавил он.

Но одними лишь словами о прощении грехи не отпустят, отметил историк. Раньше для этого нужно было не только покаяться, но и посетить определенные базилики, совершить паломничество и так далее. В этом году из-за пандемии требования мягче.

Внеплановое всепрощение

Папа римский «идет с опережением графика» и нарушает традицию, по которой церковные амнистии объявляются раз в пять лет, сообщил «360» религиовед Денис Батарчук. Скорее всего, на это решение повлияла пандемия. Буквально в марте 2020 года Ватикан уже объявлял об опущении грехов больным, их родственникам и католикам, которые заботились или молились о заразившихся.

«Но я не слышал, чтобы [раньше] были какие-то такие случаи в мировом масштабе, перенос даты всепрощения. По непроверенным слухам, рождественские богослужения пройдут в очень усеченном виде. Я так понимаю, с соблюдением всех санитарных норм, социальной дистанции. Некоторое недовольство среди католиков по этому поводу присутствует», — добавил Батарчук.

Если это подтвердится, то впервые в истории Ватикан ограничит посещение богослужений на Рождество — главный католический праздник. Сейчас у Римско-католической церкви насчитывается около 1,5 миллиона прихожан, хотя все они истово верующие. Чтобы поддержать тех, кто не сможет попасть в храмы, понтифик, скорее всего, и объявил «акт невиданной щедрости» по отпущению грехов, в том числе и смертных. Но это не попытка спекуляции, а искренняя забота о пастве, подчеркнул религиовед.

Возможно, переносом срока индульгенции папа Франциск также хочет подчеркнуть значимость эпидемии среди прихожан. Батарчук назвал понтифика современно мыслящим и трезво оценивающим ситуацию человеком, который пытается оградить прихожан от болезни.

«Это говорит о том, что понтифик воспринимает ситуацию с коронавирусной инфекцией всерьез. В отличие от многих представителей других религиозных течений он к ней относится так, как к ней относится все мировое сообщество. Он признает ее роль чего-то глобального, изменяющего мир здесь и сейчас», — пояснил религиовед, отметив, что в православии традиции всеобщего отпущения грехов нет.