Всеобщая вакцинация в США оказалась под угрозой. Кто раскупил все вакцины Pfizer

США не смогут докупить дозы вакцины против коронавируса у Pfizer и BioNTech до конца июня или июля. Все из-за того, что другие страны закупили большую часть поставок. Штатам придется довольствоваться 100 миллионами доз, которые они успели приобрести.

Washington Post со ссылкой на источники пишет, что США могут оказаться в затруднительном положении. Власти планировали провести массовую вакцинацию в ближайшее время, но с этим возникли проблемы.

Ожидается, что вакцина Pfizer будет одобрена группой советников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже на этой неделе. И тогда можно будет начинать массовую вакцинацию, но на данный момент у Штатов на руках всего 100 миллионов доз. Этого хватит только на 50 миллионов человек.

Заключая контракт с Pfizer, администрация Трампа решила сразу купить только 100 миллионов доз с возможностью докупки еще 500 миллионов. Отмечается, что представители Pfizer рекомендовали приобрести 200 миллионов доз.

Учитывая, что Pfizer договорился о поставке вакцин и в другие страны, США вероятно не смогут докупить свои 500 миллионов доз раньше лета.

Anadolu Agency писали о том, что у Pfizer закупили уже более миллиарда доз. Например, ЕС сделал заказ с поставками на 200 миллионов доз и возможностью докупки еще ста, Великобритания — на 40 миллионов, Япония — на 120 миллионов и Австралия — на десять миллионов. А премьер-министр Канады заявил, что ожидает получить около 250 000 доз вакцины от Pfizer к концу года.

При этом сама компания ранее говорила о том, что к концу 2021 года произведет лишь 1,3 миллиарда доз вакцины, произведенной в партнерстве с немецкой компанией BioNTech.

Ранее Трамп настаивал на том, что любой американец сможет пройти вакцинацию к концу второго квартала 2021 года. Теперь это кажется не особо возможным.

Вакцина Pfizer — одна из двух, ожидающих скорого разрешения на применение в Штатах. Вторая такая вакцина — это Moderna. Ее правительство США также закупило в размере 100 миллионов доз, сообщает CNBC.

Помимо этого Штаты заплатили Johnson & Johnson более миллиарда долларов за 100 миллионов доз с возможностью докупки еще 200 миллионов. Они также заключили сделку с Sanofi и GlaxoSmithKline, разрабатывающими вакцину от коронавируса. В случае успеха США получит еще одну сотню миллионов доз с возможностью приобретения дополнительных 500 миллионов доз.

Получается всеобщая вакцинация не отменяется?

Это не совсем так, потому что успех и готовность вакцин от Johnson & Johnson и Sanofi с GlaxoSmithKline неизвестны. Они могут провалиться на этапе тестирования. А дополнительных 100 миллионов доз от Moderna тоже недостатоно, потому что их хватит лишь на еще 50 миллионов человек. В то время как население США превышает 328 миллионов человек.

На данный момент американцы рассчитывают ввести около 40 миллионов доз вакцин от Pfizer и Moderna до конца года. Первые дозы будут отправлены в течение нескольких часов после получения разрешения на использование. Сначала вакцинировать будут постояльцев домов престарелых и учреждений по длительному уходу — это примерно три миллиона человек. Ну и разумеется, в приоритете на вакцинацию будут находиться медицинские работники, которых по стране около 20 миллионов.