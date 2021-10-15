Способность к труду, сословие и языки народов СССР. Как в России проходила всеобщая перепись населения в разные времена

В России стартовала всеобщая перепись населения. Со времен первого массового опроса еще в конце XIX века вопросы и их количество постоянно менялись. Власти хотели знать, грамотны ли жители страны, где они работают и как живут. Иногда уточняли даже психическое состояние.

По всей стране 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Руководитель Росстата Павел Малков уверен, что ее итоги повлияют на будущее России и всех ее жителей. Он отметил, что это будет первая цифровая перепись. Впрочем, ее можно будет пройти не только онлайн, но и в специальных участках или дождаться переписчиков дома.

Участников ждет 33 вопроса. Впервые интересоваться будут удаленной работой, дошкольным и дополнительным образованием детей, владением и использованием иностранных языков, а также условиями проживания: тип и возраст жилья, общая площадь квартиры или дома, количество комнат и ремонт.

Формулировки вопросов будут достаточно гибкими, без подробностей. Например, есть вопрос о трудовой деятельности, но никто не будет спрашивать, сколько именно зарабатывает человек. Не станут спрашивать и паспортные данные или какие-либо другие документы — все записывается со слов респондента. Россияне вправе отказаться отвечать на любой из вопросов.

Первая перепись в империи

Первая и единственная всеобщая перепись населения в Российской империи состоялась в 1897 году. Ее инициатором стал знаменитый русский географ и путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский. Мероприятие обошлось казне в семь миллионов рублей, а результаты были опубликованы в 89 томах.

На должность переписчиков принимали женщин, учителей и учеников старших классов училищ, отставных солдат, священнослужителей и представителей интеллигенции. Они задавали 14 простых вопросов. Помимо имени и фамилии, узнавали пол, возраст, дату и место рождения, семейное положение и род деятельности. Интересовались также родным языком, вероисповеданием и принадлежностью к сословиям.

Также жителей империи спрашивали, знают ли они грамоту и имеют ли физические недостатки. Перепись затронула 125 680 682 жителей. При этом 78,9% населения европейской части Российской империи были неграмотными.

Первая перепись в Советской России

Следующая перепись прошла уже в новой стране в 1920 году одновременно со Всероссийской сельскохозяйственной переписью и кратким учетом предприятий. Однако этот подсчет жителей нельзя назвать всеобщим: в некоторые точки страны было трудно добраться, а кое-де еще шли бои Гражданской войны.

На этот раз жителям предлагали уточнить продолжительность проживания в конкретном месте. Переписчики уточняли источники средств существования, справлялись о психическом здоровье и участии в войнах, а также о главном и второстепенном занятии.

Особый акцент вопросника 1920 года был сделан на изучении профессий населения. Проводился учет занятости в сельском хозяйстве, влияния на нее войны, способности к труду по профессии. Результаты показали, что в стране проживало более 136 миллионов человек, из них всего 15% были горожанами.

Переписи в СССР

До начала Великой Отечественной войны в СССР прошли еще три переписи населения — в 1926, 1937 и 1939 годах. В первой из них было 14 вопросов, а также семейная карта для жителей городов: в ней учитывался состав семьи с выделением супружеских пар и их детей, продолжительности брака и жилищных условий.

Перепись 1937 года более полувека была единственной однодневной переписью в СССР. В нее включили вопросы об окончании средней или высшей школы, а также о принадлежности к общественной группе. Полученная информация была засекречена до 1990 года.

Во время всесоюзной переписи населения 1939 года были опрошены более 170 миллионов человек. Опросник включал в себя 18 пунктов, новым стал вопрос об отношении к главе семьи. Полной обработке материалов помешала начавшаяся война, так что ряд показателей смогли обработать только после 1945-го.

В дальнейшем в Советском Союзе прошло еще четыре переписи — в 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. В 1970-м добавился вопрос о знании языков народов СССР, а две последние переписи проводились с помощью машиночитаемых листов. В 1989 году переписчики перестали требовать подтверждающие документы у респондентов.

Переписи в Российской Федерации

Первая Всероссийская перепись населения состоялась в 2002 году. Она включала в себя стандартные вопросы: фамилия, имя и отчество, пол, дата рождения, состав семьи и так далее. Были случаи, когда в графе «национальность» люди указали «хоббит» или «эльф», а некоторые назвали себя скифами, писала Lenta.ru.

Тем не менее полученные данные помогли реализовать национальные проекты «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса». Материалы учета также были положены в основу атласа «Народы России». На Всероссийскую перепись — 2002 потратили более четырех миллиардов рублей.

Следующий раз россиян посчитали в 2010 году. Тогда спрашивали о санитарно-гигиеническом состоянии жилища, наличии второй работы, ученой степени и доступа к интернету, а также о статусе предпринимателя. В добровольном опросе приняли участие более 141 миллиона человек.