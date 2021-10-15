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    15 октября 2021, 19:21

    Способность к труду, сословие и языки народов СССР. Как в России проходила всеобщая перепись населения в разные времена

    Перепись в России раньше проходила по-другому: вот как это было

    Анастас Машковцев

    В России стартовала всеобщая перепись населения. Со времен первого массового опроса еще в конце XIX века вопросы и их количество постоянно менялись. Власти хотели знать, грамотны ли жители страны, где они работают и как живут. Иногда уточняли даже психическое состояние.

    Счетчик переписи населения

    По всей стране 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Руководитель Росстата Павел Малков уверен, что ее итоги повлияют на будущее России и всех ее жителей. Он отметил, что это будет первая цифровая перепись. Впрочем, ее можно будет пройти не только онлайн, но и в специальных участках или дождаться переписчиков дома.

    Участников ждет 33 вопроса. Впервые интересоваться будут удаленной работой, дошкольным и дополнительным образованием детей, владением и использованием иностранных языков, а также условиями проживания: тип и возраст жилья, общая площадь квартиры или дома, количество комнат и ремонт.

    Формулировки вопросов будут достаточно гибкими, без подробностей. Например, есть вопрос о трудовой деятельности, но никто не будет спрашивать, сколько именно зарабатывает человек. Не станут спрашивать и паспортные данные или какие-либо другие документы — все записывается со слов респондента. Россияне вправе отказаться отвечать на любой из вопросов.

    Первая перепись в империи

    Первая и единственная всеобщая перепись населения в Российской империи состоялась в 1897 году. Ее инициатором стал знаменитый русский географ и путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский. Мероприятие обошлось казне в семь миллионов рублей, а результаты были опубликованы в 89 томах.

    На должность переписчиков принимали женщин, учителей и учеников старших классов училищ, отставных солдат, священнослужителей и представителей интеллигенции. Они задавали 14 простых вопросов. Помимо имени и фамилии, узнавали пол, возраст, дату и место рождения, семейное положение и род деятельности. Интересовались также родным языком, вероисповеданием и принадлежностью к сословиям.

    Также жителей империи спрашивали, знают ли они грамоту и имеют ли физические недостатки. Перепись затронула 125 680 682 жителей. При этом 78,9% населения европейской части Российской империи были неграмотными.

    Первая перепись в Советской России

    Следующая перепись прошла уже в новой стране в 1920 году одновременно со Всероссийской сельскохозяйственной переписью и кратким учетом предприятий. Однако этот подсчет жителей нельзя назвать всеобщим: в некоторые точки страны было трудно добраться, а кое-де еще шли бои Гражданской войны.

    На этот раз жителям предлагали уточнить продолжительность проживания в конкретном месте. Переписчики уточняли источники средств существования, справлялись о психическом здоровье и участии в войнах, а также о главном и второстепенном занятии.

    Особый акцент вопросника 1920 года был сделан на изучении профессий населения. Проводился учет занятости в сельском хозяйстве, влияния на нее войны, способности к труду по профессии. Результаты показали, что в стране проживало более 136 миллионов человек, из них всего 15% были горожанами.

    Переписи в СССР

    До начала Великой Отечественной войны в СССР прошли еще три переписи населения — в 1926, 1937 и 1939 годах. В первой из них было 14 вопросов, а также семейная карта для жителей городов: в ней учитывался состав семьи с выделением супружеских пар и их детей, продолжительности брака и жилищных условий.

    Перепись 1937 года более полувека была единственной однодневной переписью в СССР. В нее включили вопросы об окончании средней или высшей школы, а также о принадлежности к общественной группе. Полученная информация была засекречена до 1990 года.

    Во время всесоюзной переписи населения 1939 года были опрошены более 170 миллионов человек. Опросник включал в себя 18 пунктов, новым стал вопрос об отношении к главе семьи. Полной обработке материалов помешала начавшаяся война, так что ряд показателей смогли обработать только после 1945-го.

    В дальнейшем в Советском Союзе прошло еще четыре переписи — в 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. В 1970-м добавился вопрос о знании языков народов СССР, а две последние переписи проводились с помощью машиночитаемых листов. В 1989 году переписчики перестали требовать подтверждающие документы у респондентов.

    Переписи в Российской Федерации

    Первая Всероссийская перепись населения состоялась в 2002 году. Она включала в себя стандартные вопросы: фамилия, имя и отчество, пол, дата рождения, состав семьи и так далее. Были случаи, когда в графе «национальность» люди указали «хоббит» или «эльф», а некоторые назвали себя скифами, писала Lenta.ru.

    Тем не менее полученные данные помогли реализовать национальные проекты «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса». Материалы учета также были положены в основу атласа «Народы России». На Всероссийскую перепись — 2002 потратили более четырех миллиардов рублей.

    Следующий раз россиян посчитали в 2010 году. Тогда спрашивали о санитарно-гигиеническом состоянии жилища, наличии второй работы, ученой степени и доступа к интернету, а также о статусе предпринимателя. В добровольном опросе приняли участие более 141 миллиона человек.