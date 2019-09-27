Всем обнаженным выйти из здания

В Магнитогорске скандал — тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко в начале нулевых участвовала в откровенной фотосъемке. И все бы ничего, если бы фотографии не разлетелись по Сети с чьей-то легкой руки. Теперь Екатерину уволили, но сдаваться она не собирается. Дело, как утверждает тренер, совсем не в фотографиях, а в здании в центре города, которое так некстати занимает ее детский центр.

Чем только ни занимались люди в лихие 90-е! Магнитогорская преподавательница детско-юношеского центра «Максимум» увлекалась искусством. Сама признает — спорным, но никак не преступным. Писала стихи, снялась в нескольких эротических фотосессиях, которые выставляли в галереях, печатали во всей местной прессе, крутили по столичному телевидению…

Вот, например, публикация журнале «Слово». Тема специфическая, но и журнал о контркультуре. На фотографии — страница из книги Кати Ганеши, под таким псевдонимом Конопенко пишет стихи. Печатали же, никто не жаловался.

источник: vk.com / azSacra zaRathustra

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И вот, как в советской комедии или романе Александра Дюма — кому что больше по вкусу, — 20 лет спустя фотографии 18+ снова появляются в медиаполе. Правда, теперь их не печатают, а обсуждают и вставляют стыдливыми снимками экрана в статьи.

Екатерина Конопенко не знает, как фотографии снова начали распространяться — хотя она их никогда не скрывала, это был (и остается) просто этап жизни. Но и на своих публичных страницах не выкладывала.

Несколько кадров из той самой фотосессии

Впрочем, как фотографии попали в руки к блюстителям нравственности, понять несложно. Коллега Екатерины по фотосету Ассакра, именующий себя мастером смерти и русским Заратустрой, в своей группе «ВКонтакте» сохранил целый альбом. Там не только он и Екатерина, но и другие девушки.

Одна из подборок — фотосессия дочери Екатерины, за которую женщину хотели лишить родительских прав. Писали заявления в СК, говорили о пропаганде культа насилия, о жестоком обращении… Радует то, что хоть здесь эксперты не нашли заявленной крамолы.

Казалось бы, какой ужас — фотографии красивой обнаженной женщины! Сейчас-то такого кошмара нигде не увидишь!

Забавно, что до того, как разгорелся скандал, фотографии могли бы найти только самые упорные. Причем надо было точно знать, что и где искать. Случайно в интернете ни один ребенок бы не наткнулся на фотосет — его просто не было за пределами группы господина Ассакры. Зато настоящую порнографию найти можно без лишних усилий — и это никого не возмущает.

Вот так выглядит Екатерина Конопенко сейчас. Преподает кикбоксинг детям и занимается в Центре помощи птицам. Теперь, правда, Центра помощи нет: по словам Екатерины, ночью выломали дверь, часть птиц выкинули на улицу, другую — якобы отвезли в зоопарк в Башкирии. Сколько доехало — никто не знает. А из ДЮЦ Екатерину уволили за «аморальное поведение».

У меня было ощущение, что я еврей 30-х годов в нацистской Германии. Я почувствовала, как меня выбрасывают на улицу из места, где я проработала почти 20 лет Екатерина Конопенко.

В Центре помощи птицам Екатерина вместе с еще несколькими сотрудниками ухаживала за ранеными пернатыми. «Дети наблюдали за всей этой работой, что позволяло воспитывать в них правильное отношение к жизни, к живым существам, к земле, на которой они живут», — сказала она «360».

Но и на птиц, и на детей всем, собственно говоря, плевать, когда на кону выгодная площадь под сдачу в аренду. «Это центр Магнитогорска, очень удобные подъезды, отдельно стоящий блок, который, если полностью оборудовать, можно очень хорошо использовать в виде офиса, в виде магазина — чего угодно», — рассказала Конопенко.

А птицы мешали, Екатерина — вместе с ними. Сложно просто так закрыть организацию, которую поддерживают и ветеринары, и простое человеческое сочувствие. Но подходящий повод оказалось не так сложно найти — ведь все, кто застал нулевые в Магнитогорске, помнили контркультурные выставки и публикации.

Но сдаваться — не в привычке Екатерины, не зря же она много лет учит детей кикбоксингу. Она собирается бороться. По ее словам, помогает правозащитная организация «Мемориал». Там ей дали адвоката. Конопенко собирается дойти до ЕСПЧ, если не найдет справедливости на родине.

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