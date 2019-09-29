Вселенские бабьи именины. Мученицы Вера, Надежда и Любовь подарили праздник всем женщинам

30 сентября верующие отмечают день памяти четырех мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Праздник в народе получил другое название — Вселенские бабьи именины, с ним на Руси поздравляли всех женщин, так что это повод устроить репетицию 8 Марта.

История праздника

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии во II веке. Их мать, которая в будущем станет святой Софией, назвала своих дочерей в честь главных христианских добродетелей: Пистис, Эльпис, Агапэ, что в переводе с греческого означает Вера, Надежда, Любовь. Именно в таком переводном виде они вошли в русский язык.

В то время Италия была языческой, и на христиан устраивали суровые гонения, а проповедование грозило смертной казнью. Несмотря на это, София крестилась сама и приобщила к религии своих дочерей.

Старшей девочке, Вере, было всего 12 лет, когда о христианской семье узнал император Адриан и призвал женщину вместе с дочерьми к себе. Он убеждал девочек отречься от христианства, но ни одна из них не сделала этого, даже когда им грозили истязаниями и муками. Потом юных христианок действительно стали истязать, причем делалось это на глазах у их матери. Она смотрела на страдания дочерей и убеждала их оставаться верными Христу. Девочек обезглавили и отдали тела Софии. После того, как женщина похоронила Веру, Надежду и Любовь, она осталась сидеть у их могил и на третий день скончалась.

Храм святого Трофима в Эшо. Источник фото: Flickr

Софию, Веру, Надежду и Любовь христиане считают мучениками, хотя женщина приняла страдания за Христа не телом, а сердцем. Мощи мучениц хранились в монастыре в Эшо под Страсбургом до французской революции, когда в 1792 году были растоптаны и сожжены революционерами. Несмотря на утрату мощей, которые, по легенде, могли быть спрятаны монахинями в укромном месте, храм святого Трофима привлекает паломников. Там сохранилась историческая рака, где хранились мощи.

Традиции

Поскольку имена мучениц были популярны на Руси, 30 сентября, или 17-го по старому стилю, многие девушки и женщины отмечали именины. Тогда на Руси появилась традиция праздновать Вселенские бабьи именины, с которыми принято поздравлять всех женщин. В этот день прославляются материнская мудрость и женские добродетели: вера, надежда и любовь.

Вселенские бабьи именины: несколько рецептов для праздника Подробнее

На Вселенские бабьи именины женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких. Считалось, что чем громче и сильнее рыдает девушка, тем меньше бед будет ждать ее семью. А после этого, очистившись сердцем, ей нужно испечь именинные пироги и кренделя, обычно с изюмом.

На Вселенские бабьи именины в селах устраивались «деревенские святцы». Молодые девушки и парни приходили на «вечерины», чтобы представить себя. Если кто-то к кому-то уже питал чувства, именно в этот день можно было в этом признаться.

Еще одна традиция связана с теми, кого зовут Вера, София, Надежда или Любовь. У них в этот день было принято просить мелкие подарки, а взамен они одаривали монетами. Считается, что таким образом можно привлечь счастье и удачу.

Приметы

Как правило, 30 сентября тепло и ясно. Если это действительно так, то стоит ждать продолжения бабьего лета и вообще теплой осени. Есть и другая примета: если журавли полетят в этот день на юг, на Покров (14 октября) будет морозно. Холод и стужу могут сулить и другие животные. Например, если еж располагает свое логовище в середине леса, зима выдастся холодная. Увидеть зяблика в этот день — к стуже. Умывание кошки означают, что не будет дождя. Зато если дождь все-таки пойдет, значит скоро потеплеет.

Именины

Именины 30 сентября отмечают Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.