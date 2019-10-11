Вселенная Marvel убила киноискусство. Но кто ее осудит

Критически оценивать киноиндустрию, к которой имеешь непосредственное отношение, — это прекрасно. Согласитесь, глупо было бы, если бы абсолютно все актеры, режиссеры, сценаристы, операторы и прочие в один голос восхищались «Стражами Галактики» или «Мстителями». Это как о покойнике, что ли: или хорошо, или ничего? Почему в адрес мегарейтинговых и сверхприбыльных фильмов Marvel звучит все больше критических выпадов из уст голливудских звезд, разбирался колумнист «360».

Сначала режиссер Мартин Скорсезе весьма критично отнесся к кинематографической вселенной Marvel (MCU), теперь звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон заявила, что эти экранизации комиксов «громкие, но слабые». Она подчеркнула, что главная беда этих лент — зацикленность на зеленом экране.

3 октября в Empire вышло интервью Скорсезе. На вопрос о фильмах Marvel он откровенно признался: смотреть пытался, но «это не кино». Скорсезе сравнил ленты о супергероях с парком развлечений.

Он признал, что экранизации комиксов «сделаны хорошо», а «актеры выкладываются на полную». Но с его режиссерской точки зрения, от истинного кинематографа все это далеко, потому что во вселенной Marvel нет самой идеи передать свои эмоциональные и психологические переживания другим людям.

В интервью изданию о шоу-бизнесе Variety актриса Дженнифер Энистон тоже весьма критично отнеслась к MCU.

«Ты смотришь, что сейчас снимают, и [замечаешь,] как кинематограф становится все слабее и слабее. В плане, там лишь громкие фильмы Marvel. Или фильмы, которые я просто не хотела бы видеть, или картины, слишком зацикленные на том, чтобы все происходило на зеленом экране», — заявила актриса.

Энистон рассказала о мечте увидеть возрождение киноиндустрии. Свидетельствовать о начале этого этапа может появление фильмов вроде «Небеса подождут», «Сверкающие седла», «Язык нежности» и прочих.

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Мнение Скорсезе и Энистон, наверняка, разделяют и другие звезды. Но вселенная Marvel не только живет, она активно растет, развивается, расширяется. Она поглощает внимание все большей аудитории. Сложно найти человека, который сегодня ничего бы о ней не слышал и не имел бы о ней своего мнения.

Ну а если посмотреть с другой стороны, про «Волка с Уолл-стрит» того же Мартина Скорсезе говорили, что это странное кино, не для народа. Его осуждали за «три часа нединамичного повествования» о мире очень богатых и часто неадекватных людей.

Передать психологические и эмоциональные переживания герои Скорсезе, может, и смогли, но воспринял ли их зритель, в большинстве своем чуждый наркотическому дурману, дорогим яхтам и романтическим встречам с девушками из эскорта? И ведь тоже кассовый фильм, и ведь тоже в целом весьма положительно оценен и критиками, и зрителями.

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Энистон по-своему права, когда говорит, что на экранах стало мало искренности, нежности и прочих высоких чувств. Что уж на экранах — нам в реальной жизни порой не хватает этого. Но если в 1970–80-е годы в моде были фильмы о высоком и глубоком, то сейчас люди хотят видеть динамику. Они зевают на длинных диалогах и засыпают, если за пять-семь минут повествования герои меняют меньше трех локаций.

Со вселенной Marvel ситуация принципиально иная. Зрителю изначально предлагают сказку: выдуманная вселенная, выдуманные герои, выдуманные суперспособности. Но суть-то та же: борьба со злом и непременная победа добра. В конце концов, человеческому телу (спросите у физиологов и врачей, они подтвердят) совершенно все равно, от какого видеоряда бурно вырабатывать гормоны счастья.

Нежные ли это объятья матери и дочери, поцелуй влюбленных, удачная попытка убеждать от преследования злодеев в городских джунглях или немая сцена. Если человеку нравится то, что он видит, то свою порцию счастья он в любом случае получит. Так работает мозг.

Каждый из посмотревших хоть один фильм по комиксам Marvel наверняка нашел бы, за что покритиковать актеров, режиссера, сценариста, оператора. Спорить о том, является ли MCU настоящим кино, можно бесконечно.

Времена изменились, технологии съемки изменились, потребности зрителей изменились. И это делает невозможным сравнение фильмов о комиксах ни с творчеством великого Скорсезе, ни с классикой американского кинематографа. Все равно что сравнивать красное и синее.

Никому и в голову не придет сравнивать Драйзера и Сэлинджера с комиксами, потому что комиксы — это просто комиксы, а не литература. Да, тоже вроде как на бумаге. И даже местами с буквами. (Тут надо признать, что массовая поп-культура иногда все же рождает шедевры — обойти вниманием последнего «Джокера» у нас просто нет права).

Однако в большинстве современная киноиндустрия не столько искусство, сколько весьма и весьма эффективный инструмент по зарабатыванию денег. Больших денег. Зритель всегда голосует рублем. И если уж больше двух десятков фильмов о супергероях Marvel побили все рекорды по сборам в кино, то с этим стоит считаться.