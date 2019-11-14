Старость в тараканнике. Проверка частного дома престарелых в Челябинске привела к госпитализации всех пенсионеров

Старость в доме престарелых — не самая лучшая перспектива. Особенно когда в учреждении не оказывают должного ухода и работают с нарушениями. Внеплановая проверка одного из частных домов престарелых в Челябинске привела к экстренной госпитализации всех пенсионеров.

Районная прокуратура и Министерство социальных отношений Челябинской области организовали проверку частного дома престарелых после того, как получила сигнал о нарушении прав стариков. Сотрудники посетили заведение 14 ноября и увидели 54 человека, которых содержали в жутких условиях.

«В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан. <…> Приняты экстренные меры по оказанию гражданам медицинской помощи, в том числе по их госпитализации», — сообщили «360» в пресс-службе областного Министерства социальных отношений.

«Прямо сейчас спасаем людей, вывозим в больницы», — цитирует Znak.com слова первого заместителя губернатора области Ирины Гехт.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Минсоцотношений Ирина Буторина рассказала Ura.ru, что в доме престарелых нарушали правила питания, а в помещениях царила антисанитария. Кроме того, сотрудники учреждения не выводили пенсионеров на прогулки, а помещения никак не проветривались.

По информации агентства, речь идет о частном учреждении «Золотая осень». В самом доме престарелых заявили, что никаких проверок не проходили.

Сейчас сотрудники министерства решают вопрос о дальнейшем устройстве пенсионеров. В частности, их могут направить в государственные социальные учреждения. Ситуацией также занимаются правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства выясняются.

Источник фото: телеканал «360»

Как отметили в пресс-службе администрации Челябинска, власти города уже тоже подключились к ситуации и пообещали, что всех пожилых людей осмотрят медики. После определения диагноза будет оказана необходимая помощь и назначено лечение.

«Ни один клиент этого частного учреждения не будет брошен. <…> Ситуация находится под полным контролем городских властей», — заверили «Вечерний Челябинск» в мэрии.