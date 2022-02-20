Всегда говорить «да» новым возможностям. Предпринимательница из Люберец поделилась формулой успеха

Успех в кондитерском бизнесе для Натальи Муравьевой оказался стартовой площадкой для покорения новых высот. Предпринимательница стала совладельцем фабрики мебели и активисткой Союза женщин России. Однако своим главным достижением бизнес-леди считает крепкую семью и уютный дом.

Жительница Люберец Наталья Муравьева состоялась как предприниматель и общественный деятель, а главное — как жена, мама и хозяйка своего дома. И это неудивительно: Московская область давно признана одним из лучших регионов для ведения бизнеса.

В Подмосковье развита транспортная доступность, созданы современные технопарки и промышленные зоны. Для предпринимателей работают федеральные и региональные программы, а власти готовы прийти на помощь — особенно это проявилось во время пандемии.

У Натальи Муравьевой есть и свой секрет успеха. Она охотно делится им в сообществе российских бизнес-леди «Нежный бизнес», которое помогает начинающим предпринимательницам. Свой секрет она раскрыла и в разговоре с «360».

Начало большого бизнеса

Кондитерским делом Наталья Муравьева начала заниматься в декретном отпуске, а свой первый торт отдала покупателю за бесценок — так велико было удовольствие от самого процесса. Торты быстро начали пользоваться спросом, да и много времени не отнимали — если заготовки на месте, на один торт хватало всего полутора часов.

«Когда ты любишь то, что ты делаешь, прибыль — это побочный эффект. В первую очередь хочется творчески реализоваться», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Главное, по мнению Натальи Муравьевой, — начинать свое дело с легкостью, без просчетов и накруток — именно так это происходило у всех значимых мировых производителей.

«Я не говорю, что это правильно, но иногда именно возможность творить, не думая о цифрах, на первом этапе дает результат», — добавила она.

Постепенно дополнительный доход для мамы в декрете перерос в бизнес: спрос на ее торты показал, что пора превращать любимое занятие в профессиональную деятельность и зарабатывать деньги.

«Кондитерская Натальи Муравьевой» быстро получила популярность и признание в Люберецком округе. Причем узнаваемостью бренд был обязан не только выпечке, но и активной общественной деятельности своей основательницы.

Новый бизнес и помощь людям

Параллельно с созданием тортов Наталья Муравьева включилась и в общественную жизнь города — стала одним из организаторов сообщества люберецких мам в декрете. Для них стали устраивать мероприятия, чтобы помочь женщинам отдохнуть и дать необходимое общение.

«Можно поделить мою жизнь на два этапа — на до и после. До рождения детей — своя реализация, творческая реализация, карьера. Но когда у женщины в семье появляются дети, это в корне меняет восприятие мира», — поделилась Наталья Муравьева.

Источник фото: телеканал «360»

Кондитерская пользовалась успехом и приносила прибыль, но в какой-то момент Наталья Муравьева все же решила ее закрыть. Но без бизнеса жить оказалось скучно — и она основала семейную мебельную фабрику. А также стала активно работать в Союзе женщин России.

Сегодня Наталья Муравьева — председатель координационного совета по развитию женского предпринимательства Подмосковья. Вместе с единомышленницами она помогает женщинам Московской области делать свои первые шаги в бизнесе и решать сложные задачи уже состоявшимся бизнес-леди.

Секрет успеха

Наталья Муравьева уверена, что самое важное в жизни — это гармония во всем. Нужно реализовать себя и в бизнесе, и в творчестве, и в помощи людям, и в семье. Но для этого нужна смелость и открытость новому.

«Успешные всегда говорят „да“ любым возможностям. А вот неуспешные очень много времени тратят на просчет тех самых возможных неудач. Я всегда принимаю, поэтому — да, перфекционизм, да, нацеленность на результат», — рассказала Наталья Муравьева.

Каждый день — это новое приключение, в котором на каждую возможность я говорю «да» Наталья Муравьева.

Наталья, мама двоих детей и счастливая жена, признается, что муж всегда мотивирует и заряжает ее.

«Формула успеха» — это проект о женщинах, доказавших, что непреодолимых препятствий не существует. Все выпуски передачи можно посмотреть на YouTube. Участницы проекта состоят в подмосковном отделении Союза женщин России и сообществе «Нежный бизнес».