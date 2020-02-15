Вседозволенность и угрозы «революцией». Новый скандал грянул в детдоме на Алтае

С жалобой на невыносимые условия жизни воспитанников «Топчихинского центра помощи детям» в Алтайском крае обратилась в СМИ тетя двух живущих в нем ребят. Она сообщила, что в детдоме буйствует группировка подростков, которая не дает никому жизни, и плевать хотела на возмущение как педагогов, так и детей.

Женщина навещала своих родственников и была шокирована условиями, в которых они вынуждены жить. Дети ей рассказали, что в учреждении есть группировка старших ребят, которые устраивают в спальнях пьяные оргии, обижают малышей и матерно отвечают воспитателям на требования угомониться.

Педагоги напуганы и не знают, где искать защиты. Руководитель центра, в статусе исполняющего обязанности, по их мнению, совершенно профнепригоден. Он заискивает перед хулиганами, одаривает их конфетами и сигаретами, а в ответ на жалобы предлагает лучше работать.

Источник фото: https://topchildcenter.ru/index.html

«Мы имеем дело с особенными детьми, и относиться к ним нужно по-особенному: направлять, вдохновлять, собственным примером демонстрировать лучшие человеческие качества. Без этой работы не переменить детское осознание, не убедить, что детдомовцы — не скот, которому лишь бы нажраться да спариться, а люди, достойные лучшей жизни», — процитировали начальство воспитатели.

Жаловаться прессе женщина решила после того, как заметила на лице племянника синяк. Директор заведения назвала жалобы ее детей выдумками, так как вспомнила, что именно эта родственница устроила шум в прошлом году после заражения вшами воспитанников центра.

По словам женщины, жалобы в опеку писать бесполезно. Ее мнение подтвердили педагоги детдома. По их словам, они и воспитанники центра неоднократно писали о происходящем, но их обращения остались без последствий.

Источник фото: https://topchildcenter.ru/index.html

Старшие дети не только обижали и не давали спать малышам, но и оставались ночевать с ними в одной спальне.

«Я не знаю, что делать. К одной из девочек постоянно приходит мальчик из старших, приводит еще полтора десятка ребят, они включают музыку, веселятся, потом он остается спать в ее кровати. А мы уснуть вообще не можем, по два часа спим», — жаловалась одна из воспитанниц.

При этом педагоги считают, что дети исправятся, если с ними работать. Один из воспитателей отметил, что медицина в детдоме отсутствует. Нет ни педиатров, ни медсестер.

Карательная психиатрия и побои

Педагоги утверждают, что подростки до такой степени осмелели, что диктуют взрослым свои условия и шантажируют «революцией», которую грозятся устроить в ответ на строгие меры.

«Девятиклассница и восьмиклассник действительно сожительствовали. После того как эта жалоба ушла в опеку, руководство распорядилось определить мальчика в психбольницу. Там с этим просто — психиатр выдает чистый бланк и пишется все, что нужно потом», — рассказал одна из педагогов центра.

Однако в местном министерстве образования считают, что за последний год в центре ситуация изменилась к лучшему. Отремонтирован бассейн, проводятся познавательные экскурсии и праздники.

Источник фото: https://topchildcenter.ru/index.html

«Призываем СМИ максимально уважительно освещать темы, связанные с детьми-сиротами, проверять любую информацию до ее опубликования», — потребовали в министерстве.

После того, как происходящее в Топчихинском детском доме стало обсуждаться в СМИ, краевой Минобр выступил с заявлением. Замглавы ведомства Лариса Терновая назвала информацию непроверенной, но и не опровергла ее. Она подчеркнула, что говорить об интимных отношениях детей противоправно, оскорбительно и унизительно. Однако пообещала, что министерство проверит центр.

Скандальную известность Топчихинский детдом получил еще в 2017 году, когда стало известно о применении в заведении «карательной психиатрии». Занимавшая тогда пост зампредседателя правительства Алтайского края Надежда Капура не только оправдывала назначенное воспитанникам «в рамках плановых мероприятий» лечение. Она заявляла, что проверки только вредят детдому.

Источник фото: https://topchildcenter.ru/index.html

Местные власти довольно долго отказывались верить в избиения детей по указке директора, в финансовые махинации, половую распущенность воспитанников и антисанитарию. Однако в 2019 году руководителя центра признали виновной в превышении должностных полномочий, а также в присвоении и растрате крупной суммы денег. Но, судя по всему, в Топчихинском центре с тех пор почти ничего не изменилось.

После многочисленных публикаций в прессе, Следком по Алтайскому краю заинтересовался обнародованной информацией. Ведется доследственная проверка.

«По данным, изложенным в сообщении СМИ, в детском учреждении не соблюдаются правила проживания воспитанников, присутствует физическое и психологическое насилие», — говорится в сообщении Следственного комитета.