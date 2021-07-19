Умер Петр Мамонов, отменили QR-коды (не везде), все выжили на Ан-28. Неделя в фотогалерее

За последнюю неделю в России и мире произошло множество важных событий. Умер основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов, власти Москвы и Подмосковья отменили QR-коды для кафе и ресторанов, а на Германию обрушилось небывалое наводнение. Подробнее об этих и других происшествиях недели — в фотогалерее «360».

Умер Петр Мамонов

Легендарный основатель группы «Звуки Му» умер в 70 лет из-за коронавируса. Он попал в больницу в конце июня и несколько недель боролся с болезнью. Однако состояние артиста становилось только хуже — Мамонов уже не мог дышать самостоятельно, а попытки вывести его из искусственной комы не увенчались успехом.

Супруга музыканта Ольга Мамонова рассказывала, что у мужа «огромный» процент поражения легких. Все время, что он находился в ковидном госпитале в Коммунарке, она была лишена связи с ним. Информацию узнавала только через врачей, потому что артист был «как растение».

С Мамоновым простились в Донском монастыре в Москве — туда пришли десятки его поклонником. Гроб с телом музыканта вынесли из храма под громкие аплодисменты. Петра Мамонова похоронили в подмосковной Верее — в этом городе он жил в последние годы.

Рестораны без QR-кода

В Москве и Подмосковье отменили QR-коды для посещения ресторанов и кафе — ограничение перестанет действовать с 19 июля. Их ввели, чтобы снизить уровень распространения коронавируса в общественных местах. В COVID-free зоны пускали только вакцинировавшихся, переболевших не более шести месяцев назад, а также посетителей с отрицательным результатом теста на коронавирус — последний действовал всего 72 часа.

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что QR-коды выполнили свою функцию: за последние недели ситуация стабилизировалась, количество новых случаев начало снижаться.

В Москве и Московской области отменили также ряд других ограничений, которые вводили из-за коронавируса. Подробнее — в материале «360».

Исчезновение и аварийная посадка Ан-28

Днем 16 июля стало известно, что в Томской области с радаров исчез самолет Ан-28. На борту находились 19 человек. Воздушное судно удалось быстро найти — выяснилось, что у него отказали оба двигателя. Пилоты смогли совершить аварийную посадку в поле в Бакчарском районе Томской области.

Пассажиры рассказали, что самолет падал около 15 минут. В какой-то момент он опустился так низко, что срубал крыльями верхушки деревьев. В это время они пролетали над болотом — пилоты смогли дотянуть самолет до суши и посадить. Прежде чем остановиться, он пропахал носом глубокую борозду, а затем перевернулся на спину. Экипаж быстро вывел пассажиров наружу, опасаясь возможного взрыва. Однако самолет не взорвался.

В результате жесткой посадки все остались живы. Некоторые пассажиры получили травмы, но серьезно никто не пострадал.

Наводнение в Германии

Дожди, которых не было в стране более 200 лет, привели к небывалому наводнению. Из берегов вышли несколько рек. Сильнее всего пострадали земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Без электричества остались почти 150 тысяч домов, некоторые деревни оказались практически разрушены.

В некоторых регионах страны дожди продолжаются до сих пор, но уже не настолько сильные. Оценить весь масштаб бедствия пока не удается, спасатели продолжают находить тела новых жертв наводнения.

По последней информации, погибли не менее 140 человек. Еще больше людей числятся пропавшими без вести. Неизвестно, где находятся почти 1300 жителей только одного городка в районе Арвайлер. По предварительной информации, из-за потопов пострадали как минимум 3,5 тысячи человек.

Взрыв в Геленджике

Утром 12 июля в Геленджике взорвалась гостиница «Азария». По предварительным данным, причиной стала изношенность газового оборудования. Газ взорвался, когда продавщица включила свет в магазине на первом этаже гостиницы. Мощный хлопок разрушил часть стены и выбил все окна, а также повредил внутренние конструкции здания.

Женщина осталась жива, но пострадала. При этом в МЧС сообщили, что погиб один человек. Кроме продавщицы, в больницу доставили еще четырех человек. В их числе оказалась 14-летняя девочка. Известно, что один из госпитализированных получил ожоги 80% тела — он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Крестный ход посреди пандемии

В Екатеринбурге православные вышли на крестный ход, несмотря на то, что его официально не согласовали из-за пандемии. Лишь некоторые были в масках и соблюдали дистанцию — остальные вели себя так, будто пандемии не существует. На странице группы «Екатеринбургская епархия» во «ВКонтакте» сообщили, что там собрались порядка тысячи верующих.

Споры вокруг крестного хода начались еще в начале июля. Губернатор Свердловской области заявил, что в этом году мероприятие не будут проводить из-за коронавируса. Однако митрополит Евгений публично подчеркнул, что сам он однозначно пойдет на шествие. Позже он отказался от этой идеи.