Переболевшие ковидом жалуются на «ковидный хвост» или же постковидный синдром. Он может вбирать в себя несколько симптомов от потери обоняния до депрессии. Выкарабкаться поможет реабилитация и посещение специалистов.

Выздоровевшие от ковида стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Такое явление называют постковидным синдромом или «ковидным хвостом», и оно может иметь несколько симптомов.

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова Аркадий Верткин рассказал газете «Аргументы и факты», что у переболевших может наблюдаться одышка, сухой кашель, тяжесть за грудиной и невозможность сделать глубокий вдох.

У переболевших начинается аритмия, развивается сердечная недостаточность, кардиомиопатия, а само сердце и сосуды отдают болью в груди. Не исключены острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, миокардит и кардиогенный шок.

Вирус бьет и по нервной системе. У человека могут появиться как головные боли, головокружения, шум в ушах и проблемы со сном, так и психические расстройства: депрессия, посттравматический синдром, невротические нарушения.

Коронавирус не обойдет стороной и ЖКТ. У пациентов могут быть боли, потеря аппетита, расстройство стула и тошнота.

Ранее пациенты, которые столкнулись с постковидом, попросили Минздрав разработать для них стандарт по лечению, написал «Коммерсант». Они даже направили в ведомство петицию с просьбой о помощи людям с таким диагнозом. При этом в международной классификации болезней (МКБ-10) постковид внесли.

Проявления «хвоста»

Доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России Сергей Вознесенский объяснил «360», что в постковидный синдром можно включить все последствия после инфекции. Он разделил последствия на тяжелые и умеренные.

К тяжелым последствиям можно отнести те, которые получил человек, у которого была выраженная пневмония, вызванная либо самим коронавирусом, либо бактериальной инфекцией Сергей Вознесенский

Он отметил, что особенно тяжело постковидный период протекает у тех, кого поместили на аппарат ИВЛ. После отключения от прибора пациентам требуется серьезная многоступенчатая реабилитация, которая включает в себя лечебную гимнастику и лечение в санаториях.

Ко второму типу последствий специалист отнес уже известные многим симптомы «ковидного хвоста», такие как слабость, недомогание, повышение температуры, снижение обоняния и плохая работоспособность.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков отметил, что среди многих симптомов постковида, чаще всего встречаются потеря или изменения обоняния. Ковид также способен вызвать обострение уже имеющихся болезней.

«Следует ожидать, что у лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем могут развиваться в постковидном синдроме симптомы, связанные с этими системами», — добавил врач.

Ковид и психика

Ковид способен воздействовать на ментальное здоровье человека, которому обычно уделяется гораздо меньше внимания, чем физическому. На фоне пандемии тревожное и депрессивное состояние у людей только увеличилось. По данным психологов РАН, в прошлом году каждый третий жаловался на синдромы депрессивного расстройства, написал «Коммерсант».

Сергей Вознесенский отметил, что после ковида у пациентов также проявляются и психосоматические явления, которые не укладываются в медицинскую нозологию.

«В таком случае нужно привлечение квалифицированных психотерапевтов и психиатров», — отметил Вознесенский.

Избавиться от «хвоста»

Постковидный синдром может потребовать от человека дополнительного лечения. По мнению Вознесенского, пациенту необходимо выполнять все этапы реабилитации в полном объеме вплоть до прохождения санаторно-курортного лечения.

А Эдуард Шунков напомнил, что в аптеках существует обширный спектр препаратов, позволяющий купировать большую половину симптомов этого синдрома. Но принимать без контроля и назначения лечащего врача нельзя.

А Аркадий Верткин посоветовал людям с «ковидным хвостом» пройти обследования и сдать общей и биохимический анализ крови, проконтролировать гормоны щитовидной железы, узнать показатели коагулограммы и пройти тест на толерантность к физнагрузкам.