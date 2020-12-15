Все село привлекли к тушению пожара в Дагестане. Видео

Десятки жителей села Уллубийаул в Дагестане тушили пожар, не привлекая МЧС. Люди подогнали машину с водой, взяли в руки ведра и передавали друг другу, чтобы ликвидировать огонь.

В селе Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана загорелось жилое двухэтажное здание. Огонь распространился на площадь в 40 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Интересен способ, которым ликвидируют пожар. Жители села не звонили в МЧС, чтобы попросить о помощи, а сделали все сами. Десятки людей собрались в цепочку и передавали ведра с водой к машине с огромным баком. Видимо, машина имеет пожарный шланг.

В ожидании наполнения бака, другие люди заливали водой возможные участки возгорания.

СМИ сообщили, что некоторые дагестанские села находятся очень далеко от пожарных частей, из-за чего спасатели не могут приехать быстро. Поэтому жители населенных пунктов берут все в свои руки и самостоятельно ликвидируют возгорание.

РИА «Дагестан» сообщил, что МЧС Дагестана обучает добровольцев тушить пожары в отдаленных населенных пунктах. В республике создано уже 20 команд волонтеров. Они реагировали на возгорания уже 89 раз в 2020 году и ликвидировали 40 пожаров.