Все счета на одной бумажке. Единая платежка за услуги ЖКХ облегчит жизнь россиянам

Каждый месяц в почтовых ящиках россиян появляется стопка счетов за услуги ЖКХ. Законопроект, по которому эта пачка бумажек превратится в одну, планируют принять весной 2020 года. Несмотря на то, что идею признали удобной, в ней нашли и минусы.

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Еще в июне депутаты комитета по жилищной политике внесли в Госдуму законопроект о введении единого платежного документа за услуги ЖКХ. В платежке нового типа появятся строки за управление и содержание дома, коммунальные услуги, капремонт и вывоз мусора. Во многих регионах эти позиции разделены по отдельным платежам, что приводит к ошибкам в расчетах и росту долгов по ЖКХ.

Авторы законопроекта предложили ввести понятие «расчетный центр». Эти организации будут выставлять документы «в сборе». По нынешним правилам в регионах жильцам могут присылать платежки управляющие компании, поставщики услуг ЖКХ, банки и специальные операторы расчетов. То есть процесс децентрализован. С расчетными центрами эта проблема уйдет.

Выборочная опция

Нововведения не будут обязательными для жителей. Заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев отметил, что в каждом доме проведут общее собрание, на котором жильцы выскажут свое мнение по поводу единой платежной системы. Если захотят — систему введут. Если идея не понравится, не введут. По мнению Качкаева, одна бумага намного удобнее стопки.

Оппоненты возражают, что если это будет собрано в один платежный документ, могут возникнуть вопросы: сегодня тебе приходит семь платежек, ты можешь что-то платить, что-то не платить. Каждый коммунальный ресурс должен иметь свой QR-код, чтобы можно было что-то платить, что-то не платить Павел Качкаев.

Беспокоиться о том, что в первое время гражданам будет приходить по два платежных документа на каждую услугу ЖКХ, тоже не стоит, так как процесс быстро оптимизируют.

Среди плюсов Качкаев назвал экономию. Как минимум уменьшение количества потраченной бумаги (за которую мы тоже платим) сократит расходы на услуги ЖКХ.

Меньше ошибок, легче платить

Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с «360» отметил, что от единой платежки будет больше пользы, чем вреда.

Нам необходимо двигаться в сторону единого платежного документа, то есть когда человек получает одну платежку, в которой ясно и понятно видно, кому, сколько и за какие услуги он должен. Это не значит, что человек должен оплатить платежку целиком — если его что-то не устраивает, он может вычеркнуть определенную строку Сергей Пахомов.

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Единый платежный документ упростит жизнь не только гражданам, которым будет легче понять общую цену за услуги ЖКХ и планировать свои расходы, но и надзорным органам. Ведь один документ облегчит процедуру учета — ошибки будут происходить реже.

Пахомов заявил, что это будет «обязательный единый платежный документ». То есть граждане не смогут выбрать, переходить на него или нет. При этом Павел Качкаев, с которым Пахомов работает в одном комитете, высказал «360» противоположную позицию, отметив, что будет учтено желание жителей домов.