Пашинян набросился на российские «Искандеры». Отвлечь внимание от своего провала все равно не получилось

Никол Пашинян заявил о «не взорвавшихся» во время конфликта в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер». По словам премьер-министра Армении, ракеты либо «не взрывались» совсем, либо «взрывались на 10%». Военные эксперты утверждают, что это невозможно. Политологи же уверены, что Пашинян специально переключил внимание с собственного проигрыша на Россию.

Усомнился в эффективности российских «Искандеров» Пашинян во время интервью новостному сайту 1in.am. Так Пашинян ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну. Последний заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день конфликта в Нагорном Карабахе. Более того, Саргсян решил уточнить, почему эти комплексы не уничтожили нефтегазовые объекты Азербайджана.

Пашинян же пояснил, что российские ракеты попросту «не пригодны для использования». Якобы они взрываются не полностью.

«Пусть (Сержу Саргсян — прим.ред.) задаст вопрос, почему ракета „Искандера“ не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» — сказал премьер-министра Армении.

При этом на замечание журналиста: «Разве так бывает?» — Пашинян ответил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».

«Полнейшая чушь»

Однако ракета не может взорваться на какой-то процент, а не полностью. Об этом в разговоре с «360» заявил военный и политический аналитик, специалист в военной политологии Константин Сивков.

Женщина не может быть беременна на 10-15%. Она либо беременна, либо нет. Ракета точно так же не может взорваться наполовину. Это полнейшая чушь Константин Сивков специалист в военной политологии.

По мнению собеседника, слова премьер-министр Армении можно объяснить лишь тем, что он имел в виду несколько другое. Например, 10 ракет запущены, из них только одна взорвалась. Тогда имеет смысл говорить о процентах. Однако информации о таком количестве техники не было.

Ловкость рук ради отвлечения внимания

Своей фразой про «Искандеры» Пашинян преследовал одну цель — отвлечь народ от собственных проблем, проигрыша и отсутствия стратегии в конфликте с Азербайджаном. Об этом «360» рассказал директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков.

Прежде чем распространять непроверенную информацию неплохо было бы проанализировать собственные ошибки. Это касается всех политиков. Методы вот такого переключения внимания, тем более на российскую повестку, уже скоро должны выйти из моды. Ими пользуются всеми подряд. Армянское руководство не стало исключением Дмитрий Егорченков политолог.

Во время конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь «Эльбрусов», четыре «Точки» и четыре «Искандера». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян пояснил, что армянская сторона задействовала «Искандер». «Был применен, но не могу сказать, в каком направлении», — заявил Акопян.