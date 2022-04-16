Все понимают, что Мариуполь уже потерян ВСУ

Россия в ответ на британские санкции запретила въезд премьер-министру Борису Джонсону, министру обороны Бену Уоллесу и главе МИД Элизабет Трасс. О том, что этот шаг может означать для обострившихся отношений РФ и Великобритании, а также о перспективах переговорного процесса России и Украины, рассказал в эфире «360» генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. Далее — прямая речь.

Стоп-лист с Джонсоном

Это традиционная ответная мера и в данном случае речь идет о зеркальном ответе на те санкции, которые были введены Великобританией в отношении российского политического руководства.

Вы знаете, что в Лондоне довольно жестко оценивают российские действия и, в частности, лично руководителей страны, поэтому мне кажется, это естественно. Насколько это повлияет на российско-британский диалог сказать трудно. Но, конечно, если потребуется организовать какую-нибудь встречу между, например, министрами иностранных дел или на высшем уровне, то место для такой встречи найти не трудно.

Необязательно проводить ее в Лондоне или в Москве. Но, конечно, это серьезный сигнал, это говорит о том, что наши отношения опустились до беспрецедентно низкого уровня, которого не было не только после холодной войны, но, наверное, в общем и за всю историю наших двусторонних отношений.

Источник фото: РИА «Новости»

Что ждет переговоры с Украиной

Мне кажется, что здесь есть два варианта. Либо мы увидим возобновление диалога уже на следующей неделе, может быть, в середине недели. Предварительно предполагается, что такой диалог может быть продолжен в Стамбуле. Там есть целый ряд подвижек. И в общем контакты продолжаются в таком виртуальном режиме.

Есть ряд подвижек, но есть и несколько принципиальных вопросов, по которым переговорщики не могут достичь договоренностей, поскольку у них нет на это мандата. Здесь договоренность возможна лишь на высшем уровне, то есть при наличии политической воли обеих сторон. Это наилучший вариант, который пока что мы не можем исключать, но я бы сказал, что вероятность его составляет, возможно, процентов 30 или 20.

Источник фото: РИА «Новости»

Другой вариант — худший. Он состоит в том что нам придется увидеть еще один раунд эскалации на территории Донбасса и только после этого раунда, то есть может быть через две или три недели возобновится политический диалог, стороны вернутся за стол переговоров, возможно, получив какие-то дополнительные инструкции от своих руководителей.

К сожалению, второй сценарий сейчас выглядит более вероятным. Действительно, если посмотреть на позицию Украины, есть некоторый подъем, — сейчас резко увеличена помощь со стороны Запада Украине. Причем речь идет не только о поставках стрелкового оружия или боеприпасов. Сейчас уже говорят о том, что будут поступать и танки, и БТР, и современные системы ракетного огня, и артиллерия.

С другой стороны, все понимают, что Мариуполь фактически уже потерян ВСУ. И российская армия, и милиция ЛДНР будут продолжать наступление как минимум до выхода на старые административные границы Луганской и Донецкой областей. То есть здесь, конечно, обе стороны готовятся к противостоянию очень серьезно. К сожалению, в таких случаях только на поле боя можно проверить то, какая сторона подготовилась к этой эскалации лучше, и какая сторона укрепит лучше свои переговорные позиции, поскольку, конечно, возвратиться к переговорам все равно придется.

Зеленский и его пиар-козыри

Мне кажется, мы должны исходить из того, что идет информационное воздействие тоже и, конечно, руководство Украины в этом смысле является высокопрофессиональным. Не случайно президент Зеленский — профессиональный пиарщик, шоумен и, конечно, тут надо отдать ему должное — он максимально эффективно разыгрывает информационную карту.

Наверное, нет каких-то идеальных способов этому противостоять, но я считаю, что это только подчеркивает необходимость тщательного независимого международного расследования того, что произошло в Буче или в Краматорске. То есть мне кажется, что мы должны быть заинтересованы в том, чтобы такие случаи были расследованы максимально тщательно и максимально беспристрастно.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

Заявления Зеленского о том, что Украина заранее готовилась к столкновению с Россией, не изменит отношения Запада к нему. Да, Украина, безусловно, готовилась, это отражено в военных бюджетах Украины на протяжении восьми лет.

Но естественно на Западе исходили из того, что Украина готовилась к оборонительным боям, поэтому навряд ли Зеленского обвинят в том, что он готовится к агрессии в адрес России. Тут, наверное, другой вопрос надо ставить, как вела себя Украина по отношению к Донбассу на протяжении этих восьми лет.

И здесь претензии Киеву предъявить безусловно можно. Но сейчас на Западе любые наши аргументы будут восприниматься крайне скептически. Это не значит, что их не надо высказывать, но рассчитывать на то, что что-то изменится кардинально и очень быстро, было бы немножко наивно.