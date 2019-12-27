Все началось с тела в одеяле. Убийство 30-летней давности раскрывают с помощью подкастов

Нидерландские полицейские приблизились к разгадке самого интригующего убийства в стране, которое произошло 28 лет назад. Этого бы не произошло, если бы в октябре 2019 года полиция Амстердама не запустила собственный документальный подкаст. О преступлении 1991 года, в котором нет улик, — в материале «360».

В августе 1991 года в 15 километрах от Амстердама рабочие нашли тело неизвестного мужчины, на груди которого было несколько ножевых ранений. К тому времени, когда труп заметили, он уже разложился настолько, что даже назвать приблизительную дату смерти было невозможно. То есть криминалистам просто было не с чем работать. Кроме того, отпечатков пальцев умершего не было в базе, а анализ ДНК в те годы еще не был распространенной практикой: технология только развивалась, да и ресурсы были ограниченными.

Никаких зацепок полиции не дали ни одежда убитого, ни одеяло, в которое он был завернут, так как вещи производились массово и продавались в Нидерландах, Бельгии и Франции. Единственной деталью, важной для следствия, оказалось золотое кольцо с гравировкой, с помощью которой правоохранители узнали, что драгоценность куплена через немецкую почтовую компанию Otto.

Источник фото: полиция Нидерландов

У этого кольца было несколько владельцев. Следователям удалось найти одного человека, который заявил, что когда-то продал именно это кольцо в баре в Амстердаме, причем незнакомцу, который был завсегдатаем этого места. Вот только имени постоянного клиента никто не знал. Полиция лишь предположила, что убитый был пожилым выходцем из Турции. На этом расследование зашло в тупик.

Только в 2017 году расследование возобновили. Новые технологии позволили следователям реконструировать лицо жертвы. Оказалось, что в 1991 году погибшему было около 65 лет, а родился он в Восточной Европе. Но и этой информации было мало, чтобы установить его личность.

Источник фото: полиция Нидерландов

Тогда следователи решили выпустить собственный трехсерийный подкаст, чтобы найти новых свидетелей и привлечь внимание к расследованию. В записи эпизодов участвовал детектив Йохан Баас, который вел дело в 1991 году. Правоохранители записали 70-минутный подкаст в трех частях о реальном убийстве. Баас в деталях рассказал, что сделали следователи за все эти годы, и попросил отозваться всех, кто по какой-либо причине отказался сотрудничать с полицией раньше по этому делу. Эксперимент удался. У следователей появились новые зацепки и дело сдвинулось с мертвой точки.

Криминалист Дэвид Уилсон заявил, что такой формат работы по старым нераскрытым делам — один из самых результативных. Он объяснил, что люди любят истории, похожие на сюжет фильма, но произошли на самом деле. При этом все детали, известные полиции, в подкастах не говорятся, так как правоохранители не могут разглашать все подробности.

Между прочим, у «Би-би-си» с июня 1984 года работает подкаст по поиску свидетелей, который называется «Криминальный дозор».