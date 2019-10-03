Депутат Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию: «жертвы перестройки». Но оказалось, что в нее могут войти вообще все люди, которые жили в это время. Инициативу раскритиковали в Госдуме и Совфеде.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию граждан: «жертвы перестройки». По его мнению, реформы СССР второй половины 1980-х годов стали катастрофой для миллионов людей. Наиболее пострадали те, кому в 1990-е было от 25 до 45 лет. Как сообщает RT, депутат уже направил обращение министру труда Максиму Топилину.

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Из-за политических, идеологических и экономических реформ, поясняет в письме парламентарий, в стране росла смертность и падала рождаемость. А из-за сложной жизненной ситуации некоторые «жертвы перестройки» получили тяжелые заболевания или рано ушли из жизни. Поэтому, уверен Чернышов, для оставшихся в живых граждан необходимо ввести меры социальной поддержки.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как „жертвы перестройки“, которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — подчеркнул депутат.

Процедура признания

В беседе с «360» парламентарий отметил, что для начала государство должно официально признать «жертв перестройки» и закрепить этот статус за гражданами. Проводить эту процедуру можно через сайт госуслуг или в МФЦ. Чтоб заявителя признали «жертвой перестройки», ему нужно будет указать причины, по которым он претендует на эту категорию.

После этого государство сможет давать людям льготы при получении санаторно-курортного и других услуг здравоохранения. Впоследствии по возможности можно выделять дополнительные надбавки к пенсиям. А средства на соцподдержку направлять как из федерального, так и из региональных бюджетов.

«Смотря какой формат мы выбираем. Если официальное признание, то это только получение удостоверения или закрепление статуса — не такие большие средства. А дальше нужно будет рассматривать, согласовывать с министерствами», — добавил он.

Признать жертвами всех

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил «360», что считает инициативу «ненужной и непонятной». Фактически «жертвами перестройки» является все 150-миллионное население страны. И это без учета тех, кто остался жить в бывших союзных республиках.

Поэтому сенатор считает, что рассматривать вопрос с такой позиции «нелепо». Тем более люди получали социальную поддержку ранее и продолжают получать. А проблемы пострадавших от реформ разрешили уже много лет назад.

«Для тех, кто пострадал в ЧП, стал инвалидом, есть соответствующие государственные льготы. Потерявших деньги включили в программы, предусмотренные для всех категорий пострадавших. Те, кто потерял жилье, попали в категорию вынужденных переселенцев. Мне кажется, заводить разговор о льготах такой категории, как „жертвы перестройки“, даже смешно», — добавил сенатор.

Оскорбительная идея

В беседе с «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также выразила мнение, что понятие «жертвы перестройки» можно применить ко всем оставшимся в живых жителям СССР. Ведь период реформ был сложным для всего населения страны.

«Считаю норму мало того что избыточной, но даже несколько оскорбительной. Потому что тогда все мы „жертвы перестройки“», — подчеркнула депутат.

По ее словам, инициатива Чернышова не согласуется с реалиями, не учитывает множество аспектов российского и международного права. Кроме того, в отличие от жертв холокоста или геноцида, сложно четко определить, кто именно является «жертвой перестройки». Политикам, напомнила Бессараб, не стоит вести себя «как легкомысленная девушка» и «говорить парню то, что ему хотелось бы услышать».

«Публицистические заигрывания с избирателями в конечном итоге приводят к тому, что люди перестают верить всем политикам. Люди задумываются, стоит ли верить тем, кто просто поговорить хочет», — заключила она.