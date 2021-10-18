Крестных отцов запретили а Италии. Все из-за мафии

На итальянском острове Сицилия в городе Катания на три года запретили назначать крестных родителей. Якобы фигура крестного отца утратила духовное значение, зато активно используется, чтобы укрепить положение семьи. Этим пользуются и просто влиятельные фигуры, и мафиозные боссы.

Крестный отец как способ укрепить положение семьи

Католическая епархия города Катания на итальянском острове Сицилия с октября ввела трехлетний запрет на назначение крестных родителей. Об этом сообщил глава бюро The New York Times в Риме Джейсон Горовиц. Генеральный викарий Катании Сальваторе Гристина объяснил это решение тем, что фигура крестного отца давно утратила свое духовное значение. Теперь это лишь формальность и способ укрепить положение семьи.

У экс-президента Сицилии Сальваторе Куффаро есть порядка 20 крестников. И это с учетом того, что он принимал далеко не все предложения стать крестным отцом, а лишь 5%.

«Вопреки тому, что думают некоторые священники, я уделял внимание всем своим крестным детям и наставлял их посещать католическую школу», — заявил Куффаро.

Зачастую состоятельные крестные отцы помогают семьям своих крестников финансово. Например, Нино Сикали рассказал, что всю жизнь одалживал деньги родителям крестного сына. Эти средства ему так и не вернули.

Крестный отец как важная фигура итальянских мафиози

Фигуры крестного отца активно использует и итальянская мафия. Это также могло сыграть свою роль в решении о запрете назначения крестных родителей. Сейчас местные правоохранители отслеживают, кого крестили мафиозные боссы. Это помогает понять, как они распространяли свое влияние.

Четыре года назад сицилийский епископ Микеле Пеннизи раскритиковал священника из входящего в его епархию городка Корлеоне за разрешение сыну Сальваторе Риины — бывшего босса сицилийской преступной группировки «Коза ностра» — стать крестным отцом одного из родившихся в Корлеоне детей. После этого епископ ввел в своей епархии запрет на участие членов в мафии в обряде крещения сроком на 10 лет.

«Мафия всегда заимствовала у церкви термин „крестный отец“, чтобы придать своим боссам вид религиозной респектабельности, хотя на самом деле эти два мира совершенно несовместимы», — заявил епископ Пеннизи.

Отстранить мафиозных боссов от церемонии крещения пытались и в итальянской провинции Реджо-ди-Калабрия — на родине группировки «Ндрангета». Ее от Сицилии отделяет Мессинский пролив. Дело в том, что в Италии, как, возможно, и в остальном мире, сама фраза «крестный отец» уже приобрела несколько иное, отличное от изначального, звучание. Об этом «360» рассказал религиовед Юрий Табак.

«Мы все знаем бессмертный фильм „Крестный отец“. Он характеризует эту роль уже в ином смысле», — пояснил Табак.

Реакция местных жителей на запрет

Обычные жители Катании встретили запрет на выбор крестных родителей неоднозначно. Священник одной из городских церквей Анджело Альфио Мангано подчеркнул, что сможет отдохнуть от «духовно сомнительных персонажей». По его словам, они зачастую угрожали священнослужителю, пытаясь допиться одобрения своих кандидатур.

Других же этот запрет шокировал. Многие даже собрались проводить религиозный обряд за пределами города, чтобы все-таки подарить своим детям крестных родителей. Ведь утрата духовного значения этих фигур — спорное утверждение. Об этом «360» рассказал религиовед Юрий Табак.

«Понятие „крестный отец“ в классическом подходе не устарело. Прежде всего, на эту фигуру возлагаются обязанности духовного воспитания: крестный отец должен быть учителем ребенка. На него возлагается большая ответственность, если что-то случается с родителями. Если какие-то неприятности, то крестные родители несут самую большую ответственность за дальнейшую судьбу ребенка, должны быть с ним. Исторически это не утеряло свой смысл», — отметил Табак.