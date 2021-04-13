Время вкладывать в землю. Проект «Мой гектар» поможет собственникам начать свое дело

Россияне ищут новые способы сберечь и приумножить свои капиталы. Банки не спешат повышать проценты по вкладам, несмотря на решение Центробанка увеличить ставку, льготная ипотека скоро закончится, игра на бирже слишком рискованна. Но есть способ, который сохранит и со временем увеличит ваши вложения в несколько раз. Это покупка земли: низкий порог входа и повышенная капитализация после освоения территории. Это может быть не только свой дом, но и способ ведения бизнеса в экологически благоприятных условиях.

Доходная земля

При покупке квартиры на этапе котлована вложения минимальны, а вот после завершения строительства стоимость квадратного метра жилья вырастет на 25−35%. При покупке земли и благоустройстве территории ее капитализация может увеличиться более чем в два раза. Об этом «360» рассказал директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин.

«У нас сложился стереотип, что земля — это что-то очень дорогое. Но проект „Мой гектар“ полностью ломает эту установку. Цена участков в проекте начинается от 100 тысяч за один гектар, а с учетом высокой капитализации участков в первый год развития поселка это очень выгодная инвестиция с низким порогом входа», — заявил Игорь Калинин.

Он пояснил, что это похоже на коллективный инвестиционный проект, где компания не просто предлагает покупателям землю и готовит на нее документы, но и вместе с собственниками организует инфраструктуру будущего поселка.

Каждый этап выполненных работ по строительству инфраструктуры повышает рыночную цену участка. То есть вы можете купить участок один гектар за 100 тысяч рублей, и дальше, в течение двух-трех лет, в результате коллективного развития инфраструктуры участок в среднем вырастает до миллиона Игорь Калинин директор по развитию проекта «Мой гектар».

Участок может стать источником постоянного дохода. Каждый владелец земли может заниматься собственным сельскохозяйственным производством или агробизнесом. Даже если у него нет никакого опыта. У проекта «Мой гектар» есть несколько проверенных бизнес-планов, которые можно реализовать.

«Можно поставить семейную ферму, сделать тепличное хозяйство или организовать кемпинг-отель. Центральная идея проекта „Мой гектар“ — предоставить людям большой спектр новых возможностей — от инвестирования и строительства собственного дома до личной занятости в новом виде бизнеса на своей земле. Мы активно поддерживаем тех, кто планирует сделать из своего участка постоянный источник дохода. Земля должна работать и приносить прибыль», — подчеркнул Игорь Калинин.

В списке бизнес-проектов каждый может найти то, что ему придется по душе — от выращивания голубики или луговых трав до рыболовного хозяйства или собственной птицефабрики.

«У нас есть собственники, которые сначала построили семейную ферму, построили дом и переехали жить на свой участок. Сейчас они активно расширяются, построили мини-гостиницу и кемпинг на берегу Вазузского водохранилища. То есть гектар — это не только участок для личного использования, но и возможности зарабатывать на этом», — пояснил Калинин.

Дистанционное управление

Современные технологии проекта «Мой гектар» действительно впечатляют. Собственники проекта могут управлять развитием территории всего поселка и своего участка удаленно. «Мой гектар» позволяет делать это с мобильного телефона или планшета. Для этого необходимо воспользоваться личным кабинетом на сайте проекта «Мой гектар».

Там же можно получить полную информацию об участке и градостроительную документацию, пообщаться в чатах с соседями, рассчитать капитализацию участка и даже спланировать его развитие. Кроме того, через личный кабинет можно голосовать и проводить общие собрания по благоустройству и правилах жизни поселка.

«Это наше ноу-хау, которое мы внедрили и продолжаем развивать. Под каждый процесс в личном кабинете "Мой гектар" создан отдельный онлайн-сервис. Посмотрите, например, сервис коллективного строительства дорог. Уверен, он вас впечатлит!» — рассказал Роман Куликов, технический директор проекта.

Для всех желающих попробовать возможности личного кабинета доступен демодоступ с основными функциями на сайте проекта «Мой гектар».

Решения собственников посредством личного кабинета оформляются документально и могут быть направлены для выполнения в сервисную компанию «Мой гектар» или другому подрядчику. Там же можно заказать услуги для реализации своего проекта или агробизнеса. Если нужно вскопать или проборонить участок — в распоряжении УК «Мой гектар» более 40 единиц техники. Результаты работ можно проверить лично или посмотреть фото и видео, которые пришлют исполнители в ваш личный кабинет.

«Это позволяет собственнику не думать о том, как освоить свой гектар, не нужно искать технику. Все уже готово к работе. После выполнения работы собственник принимает работу и подписывает акт о приемке. Такой формат договорных отношений гарантирует то, что работы будут выполнены в указанные сроки и в надлежащем качестве», — рассказал руководитель сервисной компании Даниэль Банковский.

История успеха

«Мой гектар» запустили в 2016 году. За это время участки получили более четырех тысяч собственников в 49 поселках. В этом году появится еще 12 агломераций. С точки зрения формата рынка загородной недвижимости такими объемами похвастаться может не каждый. При этом объемы продаж у организаторов проекта продолжают расти.

«В 2020 году у нас количество заявок на покупку земли и количество собственников увеличилось в три раза. Если говорить про 2021 год, то спрос вырос еще больше. За три месяца мы реализовали столько же участков, сколько за второе полугодие в прошлом году. У людей есть интерес к земле, они начали думать о семье, продовольственной безопасности и экологии», — оценил Игорь Калинин.

Практически все агломерации организованы в северо-западном направлении от Москвы. Это Подмосковье и Тверская область. По словам представителя проекта, эти направления — одни из самых экологически чистых. Большая часть территорий занята лесами, много водных объектов, где можно прекрасно провести время.

В целях у организаторов проекта довести количество поселков в России до 1000 штук. Стать участником проекта «Мой гектар» очень просто. Для этого можно выбрать подходящий участок на сайте и зарезервировать его за собой.