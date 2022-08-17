Время отдыха и тишины. Активисты «Доброго дела» отправили на курорт в Бердянске детей из Донецка

Фуры с гуманитарным грузом Подмосковья «Доброе дело» продолжают свой путь по Донбассу и освобожденным территориям Украины. Новая остановка — Бердянск — город в Запорожской области. К каравану большегрузов присоединились автобусы. В них ехали дети разных возрастов. Совсем маленьких сопровождали мамы. Все они приехали из Донецка на две недели, чтобы отдохнуть у моря под мирным небом. Такую акцию организовали активисты «Доброго дела» и Народная милиция ДНР. В Бердянск вместе с участниками гуманитарной акции отправилась корреспондент «360» Ольга Мациевская.

Две недели тишины

Вместо звука взрывов — шум моря, небо голубое и чистое вместо разорванного снарядами. Маленьких жителей Донецка ждут две недели тишины и отдыха. Возле припаркованных рейсовых автобусов скопились женщины с маленькими детьми и подростки с рюкзаками. Багажа немного. Последняя остановка — летний лагерь, где гости из Донецка проведут свой небольшой отпуск.

Источник фото: телеканал «360»

Самые маленькие путешественники заявили, что приехали отдыхать, купаться и нырять в море. Но такие радостные от предстоящих каникул не все. Пятилетний житель Донецка смотрит на все строго. В Бердянск он приехал вместе с мамой Ольгой.

«Я из Донецкой Республики», — уточнил мальчик при общении с корреспондентом. На вопрос о желании увидеть море он честно отвечает, что пока только приехал, но очень хочет окунуться. Неожиданно ребенок отметил, что давно не ходил в детский садик.

«Я его пропустил. Потому что закрыли. Из-за обстрелов», — объяснил он.

Источник фото: телеканал «360»

Мама Ольга пояснила, что семья живет в центре, поэтому там ситуация спокойнее, чем на окраинах Донецка, где «ужас и постоянные прилеты».

По словам женщины, о возможности провести на море две недели ей сообщили неожиданно, но она тут же воспользовалась шансом провести время в тишине.

«У нас обстрелы и с водой катастрофа. А так можно хотя бы отдохнуть немного», — пояснила она.

Источник фото: телеканал «360»

Приехавшие из Донецка дети постарше говорят о прилетах снарядов и обстрелах спокойнее. Все хором говорят, что Петровка — Петровский район — самое опасное место в Донецке.

«В Пролетарском нормально, а на Петровке плохо. Мы все оттуда», — рассказал 14-летний школьник.

Он пояснил, что еще в конце февраля семья переехала из Петровского района в другую часть Донецка. Там можно гулять и встречаться с друзьями. Но прилеты снарядов все равно бывают.

«За дом прилетало. Это было в четыре утра, мы спали. А там общежитие и колледж. Я не помню, куда именно прилетело, но где-то там», — отметил школьник.

Источник фото: телеканал «360»

Сестры-двойняшки рассказали о родном Донецке с упоением. Они называли город красивым, легендарным, с прекрасным парком. При этом девочки отметили, что во время бомбежек вместе с родителями выходили в коридор, потому что не хотели спускаться в подвал.

«У нас недавно около дома прилетело на рынок. Из стены вылетело что-то и люстра разбилась», — рассказала одна из сестер. Но главный вопрос, который волновал двойняшек: где в Бердянске ловит мобильный интернет?

Сильная женщина

«Маму слушаетесь? В школу хотите? А стихи какие знаете?» — строгий, но приятный голос координатора гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяны Бутриной расположил к себе детей. В руках она держала мягкие игрушки, которые раздала собравшимся маленьким гостям из Донецка.

Источник фото: телеканал «360»

Так же строго, но уже без мягкости, Татьяна руководила волонтерами, которые разгружали фуру «Доброго дела». Из Подмосковья в коробках с надписями «Дети России — детям Донбасса» привезли игрушки, сладости, детское питание, бытовую химию и другие необходимые вещи.

«Женщины — это сила. Русская женщина — эти всегда и в избу, и на коня, и детей рожают и воспитывают, особенно в такое тяжелое время, и держатся. Так что хочу вам пожелать, уважаемые женщины и дети, приятного отдыха. Вам здесь рады, вас здесь принимают с душой», — обратилась к собравшимся Татьяна.

Источник фото: телеканал «360»

После в беседе с корреспондентом «360» координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР отметила, что очень приятно находиться в городе, который практически не получил никаких повреждений, в котором живет «наш народ».

«Вот уже второй раз при поддержке губернатора Подмосковья мы прибыли с акцией „Доброе дело“ и привезли сюда детей военнослужащих. Все они находились в Донецке, который до сих пор находится под обстрелами, поэтому хотя бы в конце лета они получили возможность отдохнуть», — сказала Татьяна.

Источник фото: телеканал «360»

Она подчеркнула, что в главное, что сегодня есть в Бердянске, — мирное небо, теплое море и радушный прием.

«Хотелось бы поблагодарить всех жителей Подмосковья, потому что акция, которая работает всю спецоперацию, говорит, что жители Московской области в строю. В Донбасс уже прибыло столько грузов, что я даже не посчитаю. Но в первую очередь это помощь для детей. Как бы ни было тяжело, но подарить ребенку игрушку — это дорогого стоит. Главное сейчас для всех — это внимание, понимание и тепло души», — подчеркнула она.

Город-курорт

Бердянск действительно не сильно пострадал от обстрелов украинских боевиков. Горожане ходят на песчаный пляж или гуляют в местном парке. Но есть среди них те, кто пережил тяжелые и страшные моменты жизни.

«Мы из Мариуполя. Не отдыхающие, а пребывающие. В марте приехали», — рассказал мужчина, расположившийся на лавочке в парке.

По его словам, Бердянск принял его великолепно, но каждую неделю он ездит в родной город для восстановления жилья, чтобы вернуться туда с женой и внуками.

Источник фото: телеканал «360»

На одном из газонов Бердянска расположен камень с табличкой «На этом месте будет установлен памятник российскому солдату-освободителю». Мэр Бердянска Александр Сауленко рассказал, что установить такой постамент предложили жители во время празднования Дня Победы.

«Буквально с трибуны заявили, что надо установить памятник российскому солдату. Это было народное пожелание, мы на него откликнулись. Дали задание, чтобы такой памятник у нас в городе появился», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Рассказывая о приеме детей и жителей из республик Донбасса и с освобожденных территорий, он заявил, что помочь стараются всем. Но прежде всего — самым маленьким.

«У нас отдыхают много детей с освобожденных территорий: из Васильевки, Токмака, Энергодара, — которые также хотят покупаться на море и позагорать. Детям из Донецка и Луганска тоже стараемся помочь как можно больше», — рассказал Сауленко.

Источник фото: телеканал «360»

Мэр Бердянска подчеркнул, что проблем с транспортом нет. Автобусы ходят из Донецка, Крыма и Волновахи. Но не все решаются приехать в этот сложный период. Хотя в городе спокойно и безопасно.

«Бердянск всегда был курортным городом. Это важная часть нашей экономики городской, поэтому для нас очень важно восстановить эту часть жизни города», — подчеркнул он.

Мэр задумался и добавил, что хотел бы, чтобы, как в его молодости, в город-курорт приезжали москвичи и жители Санкт-Петербурга, чтобы набраться впечатлений от летнего отдыха. Для привлечения туристов городские власти даже приняли меры для избавления от комаров.