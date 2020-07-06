Очищающий огонь во время Ивана Купалы. Как славяне праздновали Иванов день

Иван Купала в 2020 году отмечается 7 июля. Вокруг этого праздника много странных поверий. О них мы и поговорим.

Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, а в народе Иванов день — все это альтернативные названия праздника Ивана Купалы. Он посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Одна из главных традиций даты — жжение костров и прыжки через них, хороводы, плетение венков, сбор трав. Отмечается он накануне вечером, так что можно уже готовить ветки, звать друзей, искать удобное и безопасное место и бежать наслаждаться праздником восточных славян.

7 июля отмечается два праздника. Один — сугубо церковный, когда вспоминают о рождении Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. А второй праздник — как раз Иван Купала. Это языческая дата, которую отмечали племена еще в дохристианскую эпоху. Он посвящен славянскому богу Яриле, который считался покровителем солнца и всего живого.

Кульминация праздника приходится на вечер предыдущего дня и ночь наступления праздника. В ночь на Ивана Купалу принято разжигать огромный костер, который в дохристианские времена считался целительным. Отсюда и главный атрибут праздника — прыжки через огонь, которые считались ритуальным очищением.

В период празднования нельзя паниковать, грустить и ругаться. Иван Купала — время веселья, то есть нужно радоваться и загадывать желания.

Поверья славян

Поговорим конкретно про поверья и традиции наших предков во время Ивана Купалы. В те времена бабушки не спрашивали внучек: «А мальчик у тебя есть?», потому что знали, что есть Иван Купала — день, когда славянские красотки могли найти себе суженого. Тогда совершались брачные обряды и прыгания парами через костер, держась за руки. Также во время Ивана Купалы девушки искали цветок папоротника и купались в утренней росе, опахивались сельские дороги, чтобы сваты скорее приезжали.

Довольно жестокими были правила для людей из других сел или даже из своего, кто в течение всего года нарушал общественные и нравственные нормы. Такие перебранки были регулятором общественных отношений.

По поверьям гуцулов (этническая группа украинцев), после Купалы наступают «воробьиные ночи». Это время, когда гремят грозы и вспыхивают молнии. Тогда гуляют грозовые духи, а между темным небом и верхушками гор вырастают огненные деревья, которые соединяют небо и землю.

Считалось, что во время Ивана Купалы из рек выходит вся нечисть, поэтому люди активно купались. Кроме того, вода Иванова дня наделялись живительными и магическими свойствами. Собственно, свидетельств о том, что кто-то стал волшебником или излечился от всех болезней, нет.

При этом в этот день вас могли облить водой. Да и вам никто не запрещал это делать. Считалось, что лучше, когда вода с грязью.

Предки верили, что в ночь на Ивана Купалу нельзя спать, потому что активизируется нечисть — ведьмы, оборотни, колдуны, русалки. Причем представления о том, какие злодеяния делают эти существа, были довольно фэнтезийными. Например, славяне были уверены, что змеи-медянки ночью обретают зрение и могут броситься в человека, пробив его насквозь. А ведьмы дескать отбирали у коров молоко и портили хлеб.

До сих пор Ивана Купалу празднуют не только в России, но на Украине и в Белоруссии. По своим традициям и поверьям формы празднования не отличаются.