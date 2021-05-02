Схождение Благодатного огня для христиан — значимое событие, в которое они верят до сих пор. Однако время от времени его разоблачают, чем провоцируют скандалы и дискуссии. Тем не менее Пасха — время больших и маленьких чудес. Научные опровержения им так и не нашлись.

Благодатный огонь

Чудо Благодатного огня

В переводе с греческого языка Благодатный огонь — Святой Свет. Каждый год тысячи верующих приезжают в Иерусалим, чтобы увидеть схождение яркого Света, от которого иногда возгораются свечи.

Благодатный огонь — знак Божией благодати к христианам и знамение истинности христианской веры. Нерукотворный Свет появляется на небе и спускается в храм Гроба Господнего в Иерусалиме в последний день Страстной недели, перед Пасхой. Он является символом воскресшего Иисуса Христа.

Перед празднованием Пасхи Божий Свет выносят из Кувуклии — большой купольной часовни желто-розового мрамора в центре Ротонды храма Воскресения Христова, в которой стоит Гроб Господень.

Благодатный огонь на Пасху в Иерусалиме появился еще при жизни первых апостолов. Свои чудеса он, который и сам является чудом, проявляет до сих пор. В первые минуты после сошествия огонь не обжигает. Верующие умываются Благодатным Светом и получают исцеление.

Источник фото: РИА «Новости»

Камеры наблюдения как-то зафиксировали такой случай. В храм пришел мужчина, гноящиеся раны у которого почти съели ухо, он умылся — и его лицо полностью очистилось буквально на глазах присутствующих. Ухо же приняло свою природную форму.

Вот еще один пример чуда: после умывания у прихожанина исчезли оба бельма на глазах, из-за которых мужчина практически ослеп.

Разоблачения Благодатного огня

Однако время от времени чудо Благодатного огня разоблачают. В 2018 году эту миссию взял на себя представитель армянской патриархии в храме Гроба Господня Самуил Агоян. В эфире телеканала «Хадашот 2» он заявил, что три раза находился в Кувуклии при зажигании Благодатного огня. Священник видел, что патриархи поджигают восковые свечи от масляной лампы.

«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — заявил Агоян.

Ответ не заставил себя долго ждать, разгорелся скандал. Представитель Коптской церкви, который во время интервью стоял рядом, обвинил Агояна во лжи и потребовал остановить съемку. Однако армянский священник не растерялся и заявил, что представитель Коптской церкви не может знать таинства схождения Благодатного огня — коптцы не присутствуют на этой церемонии.

Отреагировала и Русская православная церковь (РПЦ), которая увидела в заявлении Агояна провокацию. А заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посчитал слова Агояна попыткой устроить скандал в Пасху, писало РИА «Новости».

Не промолчал также настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. По его словам, израильское телевидение устроило некую провокацию. В Израиле и Европе есть люди, которые «хотели бы принизить христианство, подвергая сомнению то, что происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня».

О зажжении лампады в храме Гроба Господня человеком говорил и преподаватель библейской археологии, священник Александр Тимофеев. Якобы если прямо задать вопрос Иерусалимскому патриарху или иерархам Иерусалимской церкви, они ответят: «Нет, мы зажигаем огонь от лампады. Священник заходит в Кувуклию, а лампада уже горит, она не гасится на Гробе Господнем никогда».

Также преподаватель библейской археологии опроверг миф о том, что Благодатный огонь не жжется. Прихожане в Иерусалиме говорили, что жжется, да еще как. По его словам, верующим просто нравится такое чудо, вот они и «поддерживают один за другим ложный слух».

… и другие пасхальные чудеса

Однако чудеса на Пасху все же происходили, люди накопили различные истории.

На Пасху в 1918 году москвичей не пустили в храмы в Кремле. Тогда Светлое воскресенье выпало на время проведения строительных работ, Никольские ворота были закрыты, лик святого Николая над ними затянули красным стягом. Поэтому верующие собрались рядом и молились. После жители столицы рассказывали, что в тот миг стяг, закрывавший лик святого Николая, разорвался надвое и явился образ, писала «Литературная Россия».

В Скопье в 2012 году накануне Пасхи прихожане церкви заметили, что обновились храмовые иконы. Старинные лики потемнели со временем, но тогда за несколько дней они снова заиграли красками. Видео с посвежевшими иконами опубликовано в YouTube.

В ночь на Пасху в 2015 году в Ноксвилле сгорела греческая православная церковь, писал сайт «Православное христианство». Уцелела только икона Иисуса Христа, написанная еще в 1928-м. Пламя не пощадило основную часть иконы. Однако верующие говорили, что совсем не пострадал только лик Спасителя.

Семья Кецбая из села Первый Гал в восточной части Абхазии поздно вечером в 2017 году увидела на оконном стекле своего дома очертания, напомнившие образ Пресвятой Богородицы, писала радиостанция «Sputnik Абхазия». Соседи тоже говорили, что заметили то ли свет, то ли сияние. Владелец дома потрогал лик руками и понял, что этот рисунок оставили точно не его дети. После этого специалисты проводили экспертизу, была создана церковная комиссия во главе с иереем Виссарионом.