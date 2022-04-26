Времена года, шизофрения и принудительная госпитализация. Правда и мифы о лечении психически нездоровых людей в России

Стать принудительными пациентами психдиспансера могут стать лица, из-за поведения которых окружающие вызвали полицию или психиатрическую бригаду. В этом случае отправить их на принудительное лечение может исключительно суд. В иных случаях больные лишь периодически наблюдаются у участкового психиатра, позволяя себе пропускать плановые проверки. Об этом сообщил психоаналитик Московского института психоанализа, кафедры психотерапии и психологического консультирования Владимир Файнзильберг. Далее — прямая речь собеседника «360».

Сначала нужно определиться с терминами. Диспансер — амбулаторное учреждение вроде поликлиники. Туда никого не кладут, они осуществляют динамическое наблюдение за психически больными. Все люди, которые обращаются к психиатру либо за консультативной помощью, либо с психологическими проблемами: снижение потенции, заикание. То есть относящиеся к группе неврозов.

Эти люди находятся на консультативном учете, но все-таки учете. А люди, страдающие психическими заболеваниями, диагноз по которым выставляется, как правило, врачебной комиссией, для них необходимо стационарное обследование, где больной лежит, за ним наблюдают. Его состояние описывают, чтобы врачи знали динамику его поведения в течение суток, дней, недели и так далее.

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Принудительное лечение назначит суд

Принудительное лечение определяется судом. Если мы говорим о госпитализации, то имеем в виду принудительное лечение или недобровольное. Согласно закону о защите прав душевнобольных, существующему с 1988-го, принудительная госпитализация осуществляется против воли больного.

Что касается диагнозов: сам по себе он не является основанием для госпитализации или насильственного лечения. Как правило, это связано с поведением больных. Поэтому речь идет о динамическом наблюдении, больной должен наблюдаться участковым психиатром. Регулярность обусловлена развитием болезни, кому-то достаточно показаться раз в год, а кому-то — дважды в неделю. Решение принимает участковый психиатр, обычно у него на участке до тысячи больных.

Насколько мне известно, сегодня уже гораздо больше тысячи больных, то есть нагрузка на психиатров возросла. Поэтому динамическое наблюдение, которое является притчей во языцех и является основной профилактики правонарушений больными, осуществляется нерегулярно. Сколько раз мы пытались разобраться в случаях с психбольными, всегда был какой-то пропуск наблюдения, больной какое-то время находился без контроля и наблюдения.

При шизофрении сложно прогнозировать поведение больных

Диагнозы, которые ограничивают определенную свободу больных, относятся в первую очередь к шизофрении. Она является достаточно малоизученным феноменом психического расстройства, крайне сложно прогнозировать поведение больных. Также сюда попадают развернутые формы эпилептической болезни, которая идет с существенными изменениями личности. Сюда могут попасть люди, которые страдают травматической болезнью головного мозга, или пациенты, которые страдают поражением головного мозга, связанным с инфекцией. Например, сифилис головного мозга, что приводит к значительным изменениям личности.

Также здесь люди, страдающие алкоголизмом и наркоманией. В основе оценки больных лежит их поведение. Человек может быть тихим алкоголиком, а может быть буйным. Это же касается наркоманов.

Осуществляется надзор за психически больными, стоящими на учете, они означаются грифом «Социально опасны» и нуждаются в частом посещении участкового. В случае их уклонения психиатр имеет один день в неделю для посещения их на дому.

Для окончания картины я должен рассказать, каким образом происходит госпитализация недобровольных больных в стационар, которая происходит против воли больного. Обычно это делается по обращению родственников либо соседей, когда больной нарушает правила поведения в обществе. В таких случаях всегда привлекают полицию Владимир Файнзильберг.

Алгоритм такой: если человек ведет себя неадекватно, угрожает окружающим или себе, то вызывается полиция, которая имеет право пригласить психиатрическую бригаду к себе в участок. Она приезжает, смотрит больного и принимает решение о госпитализации. Если человек состоит на учете, несколько лет лечится, то можно обойтись без полиции, сообщить в психдиспансер о неадекватном поведении, тогда решение принимают сами психиатры без вмешательства полиции.

Времена года не влияют, это миф

Никакой научной подоплеки в утверждении воздействия на больного времен года или фаз луны нет, но наблюдение показывает, что осенью, когда наступает сумрачная погода, депрессивное расстройство наступает чаще. Но это связано, скорее всего, с солнечной активностью, солнечными лучами, которые нас всегда радуют.

Но за последние несколько лет в связи с пандемией и общеполитической ситуацией эти особенности сглаживаются. На первый план выходит реакция людей на социальные и политические аспекты. Люди переживают больше, у них возникает расстройство настроения и возникают неврозы. Они могут привести к формированию более тяжелого психического заболевания.