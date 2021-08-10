Brexit и пандемия откинули Британию на полвека назад. Опустевшие полки напомнили времена дефицита

В соцсетях завирусились фото из британских супермаркетов с пустыми прилавками. Причиной стала нехватка водителей, которые раньше приезжали в Британию из ЕС, но после Brexit не могут. Большую роль в усугублении проблемы сыграл ковид.

В Великобритании люди обеспокоены нехваткой продуктов в магазинах. В Twitter в тренды вошел #foodshortages, что переводится как нехватка еды. Впрочем, на каждый твит, в котором утверждается, что полки супермаркетов пусты, есть еще один, утверждающий, что дефицита нет. Одни винят в происходящем Brexit, вторые — ковид, а третьи — и то, и другое.

Нехватка еды — это миф?

По сообщениям HuffPost, некоторые супермаркеты выразили озабоченность по поводу доступа к продовольствию в последние недели, в первую очередь из-за ковида и нехватки водителей.

Представители сети Co-Op в июле заявили, что некоторые продукты в магазинах заканчиваются из-за периодических сбоев в поставках. Они заверили, что компания плотно сотрудничает с поставщиками, чтобы быстро пополнять свои запасы.

Сеть Sainsbury также отметила, что прилагает все усилия для того, чтобы клиенты могли найти то, что им нужно.

«Хотя мы не всегда можем иметь в каждом магазине именно тот продукт, который ищет покупатель, ежедневно в магазины доставляется большое количество продуктов, и наши коллеги сосредоточены на том, чтобы доставить их на полки как можно быстрее», — подчеркнули в компании.

Сеть Tesco заявила, что у нее есть доступ к большому количеству продуктов питания, и что поставки продолжаются по всей Великобритании.

Тогда откуда пошли слухи про недостаток продуктов? Во-первых, люди сами могли наблюдать, насколько пусты полки некоторых магазинов. Во-вторых, The Sun со ссылкой на свои источники написала о том, что власти подключат военных для того, чтобы восполнить нехватку водителей грузовиков.

Это означает, что в Великобритании проблемы не с нехваткой продуктов, а с их доставкой в нужные места. Если верить The Sun, то около 2000 военнослужащих, являющихся квалифицированными водителями грузовых автомобилей, будут подключены к решению проблемы.

«Солдаты будут размещены в гостиницах, где это необходимо и будут работать в сверхурочное время, чтобы помочь с кризисом», — сообщил источник.

Brexit или ковид?

Проблема нехватки водителей объясняется несколькими причинами. Во-первых, из-за постоянных локдаунов образовалась огромная очередь из водителей, ожидающих возможности сдать тест на вождение грузовых автомобилей. Ситуация также усугубляется тем, что уже работающие водители обязаны уходить на изоляцию, если контактировали с человеком, зараженным коронавирусом. Еще ряд водителей иностранного происхождения уехали из Британии из-за Brexit, а ряд не может вернуться в страну из-за продолжающихся коронавирусных ограничений.

Совокупность всех этих факторов привела к нехватке 100 тысяч водителей. Об этом заявила Ассоциация автоперевозчиков (RHA). Управляющий директор RHA по политике и связям с общественностью Род Маккензи отметил, что подобный дефицит представляет «очень серьезную угрозу» для цепочки поставок.

Министр транспорта Грант Шаппс недавно попытался решить эту проблему и временно увеличил максимальное количество времени, которое водитель грузовика может проводить в дороге с девяти до 10 часов. Критики поспешили назвать это нововведение «глупым и опасным».

Многие отмечают, что ковид лишь усугубил проблемы с цепочками поставок, но они бы возникли и без него из-за Brexit. Это было ясно еще в начале 2021 года. В Северной Ирландии спустя несколько дней после окончательного выхода Британии из ЕС началась нехватка продовольствия. Это было связано с тем, что поставщики изо всех сил пытались освоить новые правила передвижения.

Что дальше?

Правительство еще не подтвердило, что будет использовать армию для решения проблемы. Источники утверждают, что власти изучают все возможности для снабжения Британии. Очевидно и то, что 2000 военных недостаточно для того, чтобы восполнить нехватку 100 тысяч рабочих, даже если все они будут работать на один час больше, чем раньше.

«Мы, очевидно, осознаем влияние, которое испытывают некоторые отрасли промышленности, и мы, очевидно, тесно сотрудничаем с ними, особенно в отношении пополнения полок супермаркетов продуктами питания», — заявил в июле премьер-министр Борис Джонсон.

Представитель Министерства транспорта также заявлял в июне, что работодатели должны сосредоточиться на инвестировании во внутреннюю рабочую силу, а не полагаться на рабочую силу из-за границы.