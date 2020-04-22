Вредные привычки в сочетании с COVID-19 убивают? Развенчиваем мифы, слухи и домыслы

Как и любое малоизученное явление, COVID-19 постепенно обрастает слухами и домыслами. Пока ученые бьются над созданием вакцины, россияне придумывают собственные методы лечения, от подорожавшего до стоимости золота по весу имбиря до национального лекарства под хорошую закуску.

Распространению рецептов «домашних докторов» отчасти способствовали сообщение медиков, поделившихся новой информацией с неспособной ее критически воспринимать аудиторией. Например, в феврале китайские медики провели исследование, в результате которого выяснилось, что коронавирусной инфекцией болеют в основном поклонники здорового образа жизни. По их данным, среди заразившихся пациентов было только 1,5% курящих людей. При этом среди курильщиков легкое течение заболевания отмечалось у 11,8% человек, а тяжелое — у 16,9%.

Рабы никотиновой зависимости тут же сделали лестные для себя выводы, и решили, что им COVID-19 не страшен. Однако они не обратили внимание на тот факт, что результаты исследования были сделаны в ходе наблюдений всего за 78 пациентами. Напротив, Общество торакальной хирургии в статье, опубликованной в журнале MedicalXpress, сообщило, что курильщики в 14 раз чаще страдают от осложнений после выздоровления.

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«Курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией», — сообщил торакальный хирург Мэтью Стелиг. Он также добавил, что гораздо тяжелее некурящих переносят уханьскую пневмонию вейперы, так как электронные сигареты подавляют иммунную систему. Скорее всего, большая смертность мужчин нежели женщин объясняется именно тем, что среди них курильщиков больше.

Изрядное оживление в рядах поклонников крепких напитков вызвало сообщение немецких и швейцарских ученых о возможности полного уничтожения вируса спиртосодержащими жидкостями. Главное, чтобы этанола было не меньше 30%. Исследователи экспериментировали с вирусными штаммами и инфицированными ими клетками животных. Ведущий научный сотрудник исследования Стефани Пфаендер предупредила, что результаты работы ни в коем случае нельзя рассматривать как руководство к действию. Виски, водка или ром, попавшие в организм, в любом случае вступают в контакт с вирусом совсем не в той концентрации, которая будет для него смертельной. Тем более, что инфекция гнездится в нижней части легких, и если вы не придумали, как туда впрыснуть стаканчик бурбона, то нечего и начинать.

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Изрядные опасения пандемия вызывает и у наркологов. Они считают, что распространение вируса может вызвать всплеск наркомании — из-за стресса, который испытывают люди. Помимо этого, курение запрещенных веществ вызывает еще большие осложнения, чем употребление табака, да и заразиться COVID-19 можно гораздо легче из-за совместного использования трубок и прочих принадлежностей.

Сейчас уже получило научное подтверждение мнение о том, что пожилые люди входят в группу риска не в силу возраста, а из-за количества хронических заболеваний. Получивший оглушительный удар по иммунной системе организм с ними попросту не справляется. Однако до сих пор широко не говорилось, что коронавирусная инфекция особенно опасна для людей, страдающих ожирением. Эту гипотезу подтвердили ученые из Канады и ОАЭ. Экспериментируя с лабораторными мышами, они выяснили, что вирус влияет на липидный обмен. Для проникновения в клетки вирус использует белок ACE2, который тучные мыши вырабатывали в значительно большем количестве, нежели их худые собратья. То есть люди, страдающие ожирением, инфицируются гораздо быстрее, чем пациенты с обычным телосложением.

Выводы зарубежных ученых подтвердил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов. По его словам, у любителей фастфуда мало шансов отделаться «легким испугом».

«Диабет и ожирение (не пара лишних килограммов, а именно ожирение) — это серьезный фактор риска, так же как обструктивная болезнь легких, заболевания сердечно-сосудистой системы. Каждый четвертый летальный исход — у больного с двумя сопутствующими заболеваниями», — сказал эксперт.