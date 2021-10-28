Жительница Ижевска методично «топит» дверь соседей консервами. Управу на подобных ей вредителей найти непросто

В Ижевске молодая семья пострадала от действий неизвестной. Женщина повадилась пачкать дверь в квартиру пары различными домашними заготовками. Оказалось, все дело в мести. Найти управу на подъездную хулиганку и ей подобных по закону довольно сложно.

Жительница одного из районов города Алина Антонова пожаловалась на ситуацию в социальных сетях. За октябрь дверь ее квартиры пачкали уже четырежды.

«Первые три раза, мы не знали, кто это делал, а главное — за что? Мы никому ничего плохого не сделали, соседи мы послушные», — написала девушка.

Опасный визитер

Семья решила установить над дверью камеру. На следующей день паре удалось выяснить, кто занимается подобным. К их квартире пришла женщина средних лет в берете вылила перед порогом содержимое из стеклянной банки. В таких обычно делают заготовки на зиму.

Антонова попросила людей помочь ей выяснить личность подъездной хулиганки. В комментариях написали, что знают женщину и сомневаются в ее адекватности.

«Я работаю в пекарне, <…> она приходит каждый день. <…> Ни с того ни с сего начинает говорить, какие мы плохие, <…> что все против нее», — рассказали Алине.

Женщину сочли даже опасной: мол, на замечания она спокойно не реагирует, может попытаться резко ударить и «разбивала нам стекло ночью» — якобы выяснили это как раз благодаря камерам.

Позже Антоновой удалось выяснить, что ходит женщина с заготовками вовсе не к ней. Скорее всего, целью неизвестной был муж соседки, с которым она раньше состояла в отношениях. Не исключено, что неизвестная просто перепутала дверь. Однако Алина собралась писать заявление в полицию и намерена добиться справедливости.

Не спорить и собирать доказательства

Приструнить буйных гостей или соседей можно, рассказывал сайт «Аргументы и факты». Для начала юристы как раз советуют фиксировать «ненормальное» поведение с помощью фото или видео. Стоит составить акт жильцов подъезда, где все происходит, заверить его в управляющей компании и у участкового. Засвидетельствовать ситуацию могут и сотрудники полиции при выезде.

После всех этих действий следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы и указать частоту описанных случаев. Если обращение не примут или оставят без ответа, то нужно идти с проблемой в прокуратуру.

Врач высшей квалификационной категории Сергей Поздняков пояснил РИАМО, что с неадекватно ведущим себя человеком лучше вообще не контактировать лично. Особенно если инициативы он не проявляет. Переубеждать или спорить с ним тоже не стоит — есть риск вызвать агрессию.

Лучше всего максимально спокойно уйти от такого общения. Если окружающим кажется, что действия гражданина неадекватны и опасны, то лучше обратиться в полицию Сергей Поздняков Врач

Правоохранители не только смогут разобраться в происходящем с точки зрения закона, но и при необходимости вызовут психиатрическую бригаду. На принудительную госпитализацию человека рассчитывать не стоит — она возможна только по решению суда. Но осмотреть пациента и в случае необходимости направить в районный суд нужные документы как раз могут врачи.

Условия для помещения в больницу в рамках психиатрии установлены законом: либо пациент представляет опасность для себя, либо для окружающих, либо без медпомощи возникнет риск ухудшения его здоровья вплоть до угрозы жизни.