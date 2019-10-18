Вред и польза яиц: пять главных мифов, в которые не стоит верить

Аналитики собрали статистику по поеданию россиянами яиц. Оказалось, что граждане превышают рациональную норму на 8% — вместо 260 яиц в год съедают 280. Об этом продукте ходит много слухов вроде вероятности появления диабета второго типа, шанса подхватить сальмонеллу и так далее. В какие мифы о вреде яиц не стоит верить?

Аналитики Sberbank Investment Research выяснили, что россияне едят на 8% больше яиц, чем должны. С каждым годом употребление продукта на человека росло на 1%. Да и по сравнению с некоторыми другими странами Россия отличилась: мы едим на 17% больше яиц, чем жители США (240 штук) и на 33% больше, чем в Европе (210). Уступила РФ лишь Китаю, где один человек за год съедает 300 яиц.

И хоть с этой точкой зрения не согласились в Российском птицеводческом союзе, отметив, что за последнее время потребление россиянами яиц не увеличилось, но все же стоит развеять мифы о полезности или вреде продукта.

В детстве родители предупреждали, что есть много яиц не стоит. Конечно, они не говорили, дескать, основная проблема в холестерине и большой доле насыщенных жиров, но зато пугали такими страшными словами, как гастрит и сальмонеллез. К слову, это отчасти верно, но только если продукт неправильно готовить: чтобы риск заражения свести к нулю, яичницу нужно как следует прожарить, а варить яйца не менее двух минут. В таком случае даже если в них присутствовала сальмонелла, она погибнет.

Пять главных заблуждений

Чем ярче желток, тем полезнее яйцо

Ярко-желтый или оранжевый желток ассоциируется с домашними яйцами, которым приписывают особую полезность и экологичность. Однако цвет зависит не от местоположения курицы, а от ее корма. На птицефабриках в пищу несушкам добавляют каратиноиды. Они и придают желтку нужную окраску. Эти вещества также содержатся в кукурузе, люцерне и травяной муке.

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Два желтка — опасность

Такие «мутанты» действительно считаются редкостью, а еще из них не могут вылупиться птенцы. Но есть такие яйца неопасно, так как на вкус и полезные свойства количество желтков не влияет. Кроме того, на некоторых птицефабриках выводят специальных кур, несущих яйца с двумя желтками.

Яйцо повышает уровень холестерина в крови

В яйце содержится около 215 миллиграммов холестерина. Суточная норма — 300 миллиграммов. Это значит, что есть по одному яйцу в день можно, но только с учетом, что в рационе других продуктов, содержащих соединение, мало. Нужно помнить, что в 100 граммах животных жиров содержится 100-110 миллиграммов холестерина.

Минздрав предупреждает, что следует соблюдать грань, в особенности людям, склонным к избыточной массе тела. Диетологи объяснили «Газете.ru», что нужно есть не более трех яиц в неделю. В то же время стоит помнить, что «плохой» холестерин нейтрализуется полезным лецитином, которого в яйце очень много.

Отказываться от продукта тоже не стоит, ведь по питательной ценности одно яйцо соответствует 200 миллилитрам молока или 50 граммам мяса.

Плохая перевариваемость

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Яйца вызывают проблемы с пищеварением, только если съесть их сырыми в большом количестве перед сном. Если все правильно приготовить, то яйцо усвоится даже лучше многих других продуктов. Кроме того, в яйцах содержатся витамины A, B, D, E, H, полезные вещества типа калия, натрия, фосфора, магния, железа, цинка, фтора и другие.

Коричневая скорлупа — наличие йода

Это заблуждение. Такое же, как и мнимая полезность яиц коричневого цвета. Такой окрас не влияет на полезные свойства или содержание микроэлементов и зависит лишь от породы курицы. Разница коричневого и белого яйца в том, что темная скорлупа плотнее, а это позволяет такому продукту меньше биться и дольше храниться.

Что касается йода, то его избыток в организме так же вреден, как и недостаток.