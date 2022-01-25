Врата ада приведут на остров змей. Топ жутких мест на планете

На планете полно жутких и странных мест, которые притягивают к себе туристов. Одни удивляют лишь пугающим видом, но не несут в себе никакой опасности для человека. К другим же стараются не пускать людей.

«Остров кукол» в Мексике

Недалеко от Мехико можно найти остров, который стал центром притяжения туристов. Это место стало домом для сотни жутких кукол, которые повешены между деревьями. Даже при дневном свете вид обезображенных детских игрушек способен потрепать нервы.

По легенде их оставил бывший обитатель острова Хулиан Сантана Барреро. Первую куклу он принес в память об утонувшей девочке, которую он не смог спасти. Дух умершей начал преследовать его, и Барреро начал приносить все больше игрушек в попытке задобрить призрак. Но позднее мужчина понял, что куклы на сдержат дух утонувшей девочки и все так же продолжил развешивать их по острову.

Спустя 50 лет собирания кукол мужчину нашли мертвым. Он утонул на том же месте, что и погибшая девочка. После его смерти остров стал популярным местом у туристов.

«Остров змей» в Бразилии

Остров Кеймада—Гранди недалеко от Сан-Паулу стал домом для одних из самых ядовитых змей — копьеголового островного ботропса. Один укус этого животного приводит к быстрому омертвению тканей. Удивительно и то, что этот яд встречается только на Кеймада-Гранди и нигде больше, написал Daily Mail.

По легенде однажды одна из змей проникла на маяк, где жил смотритель и его семья. Вид животного напугал их, и они в спешке покинули маяк. Но чуть позже их бездыханные тела нашли по всему острову.

Власти запретили обычным людям посещать остров. Этот шаг не только спасал человеческие жизни, но и жизни самих змей, поскольку их популяция постепенно снижается.

«Церковь костей» в Чехии

Одно из самых жутких и завораживающих мест в мире — это знаменитая часовня Костница в Седлеце. Туристов привлекает ее необычное убранство — она состоит из человеческих костей, а в отделке использовались около 60 тысяч скелетов.

Часовня состоит из костей, извлеченных из могил соседнего кладбища, где уже не хватало места для захоронений. Долгое время груда скелетов находилась в усыпальнице, однако в конце XIX века резчик по дереву привел их в порядок и использовал для убранства храма.

С 2020 года туристам пришлось просить разрешение у прихода на фотосъемку внутри часовни. Все дело в том, что посетители далеко не всегда уважительно относились к останкам — трогали их, пытались поцеловать, надевали черепам очки и шляпы.

«Врата ада» в Туркменистане

В туркменской части пустыни Каракум находится горящий газовый кратер, который скорее напоминает портал в преисподнюю. В 1971 году советские геологи обнаружили у селения Дарваза скопление подземного газа. Они начали разведку на этом месте, но буровая вышка ушла под землю вместе с другим оборудованием.

В результате образовался кратер, из которого шел газ. Геологи подожгли его в надежде, что топливо быстро выгорит, но получили в итоге горящие по сей день «врата ада». В этом году президент Туркменистана поручил правительству потушить кратер.

Остров Айтолико в Греции

Греческий остров Айтолико однажды захватили пауки и оплели паутиной почти всю его территорию. В сеть попали и деревья, и трава и кустарники. Несмотря на жуткий вид, напоминающий кадры из фильмов ужасов, явление не опасно для человека и природы.

Теплая погода на острове привела к появлению большого количества насекомых, которые стали добычей для пауков, которые начали размножаться. Специалисты увидели в этом лишь пользу — на острове было слишком много москитов, а пауки помогли сократить их численность.